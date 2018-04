Les millors propostes per gaudir en família aquest cap de setmana

REDACCIÓ | MANRESA A continuació trobaràs un seguit d'activitats per fer aquest cap de setmana amb nens. També t'oferim una selecció de propostes d'oci per fer en família. Gaudeix del cap de setmana!

Manresa

Circ Raluy - Fins l´1 de maig, a la zona dels Trullols. Funcions del nou espectacle, Fortius 2, que proposa nous números. Més informació d´horaris i preus de les entrades: 609 32 12 07, 687 49 68 75, www.raluy.com.

Taller de primavera - Divendres, a les 17 h, a la ludoteca Ludugurus. Manualitats per decorar les torretes. Gratuït.

Club de lectura infantil - Dissabte, a les 11.15 h, a la sala de tallers de la biblioteca del Casino. Per a infants de 12 i 13 anys.

Puigcerdà

22a Fira de Primavera. Dissabte, celebració del 4t concurs morfològic de cavalls sobranys i sobranyes, 11è concurs morfològic de raça Bruna dels Pirineus.

Sallent

Laboratori de lectura - Dissabte, a les 11.30 h, a la biblioteca Sant Antoni Maria Claret. Sessió: El llop ha tornat. Adreçat a infants de 4 a 9 anys, acompanyats de les seves famílies. Places limitades i cal inscripció.

Sant Benet de Bages

Festa Alícia't. Dissabte i diumenge, a Món Sant Benet, mercat expositiu de productes i propostes agroalimentaris i un programa de més de 150 activitats al voltant de l´alimentació i la gastronomia. La festa de la gastronomia de les comarques de Barcelona és un referent en la promoció dels hàbits alimentaris saludables. Una de les novetats d´enguany és l´aposta per les cuines amb estrella, que portarà cuiners amb estrella Michelin a mostrar en directe algunes de les seves receptes més reconegudes. També es farà una visita per conèixer l´activitat de la Fundació Alícia. Entre l´oferta, el taller de tastos i lectures Alimenta els sentits! Un viatge poètic del pa, l´oli i el vi, amb l´actor Pep Planas. Més informació: festaalicia.alicia.cat.

Santpedor

Hora del conte - Dissabte, a les 11.30 h, a la biblioteca Pare Ignasi Casanovas. L´arc de la lluna, cançons i natura a càrrec de Raül Benéitez.



Excursions i visites de primavera

Un dels volcans més peculiars de la Garrotxa és el volcà Croscat. La seva peculiaritat recau en el fet de ser un volcà que, per haver estat explotat com a pedrera durant anys, ha quedat obert per una de les seves bandes i el visitant pot observar com són el seu con, la seva xemeneia i el seu cràter.

Zoo de Barcelona. Situat al parc de la Ciutadella, el Zoo de Barcelona té tres objectius: la conservació dels animals, la seva investigació i l´educació de les noves generacions. Per a les famílies, ofereix una bona oportunitat de passar un dia entretingut en el qual els més petits -i també els grans- gaudiran veient de ben a prop animals d´arreu del món i aprendran un bon grapat coses d´ells.

Tren del ciment de la Pobla de Lillet. El Tren del Ciment del Berguedà ressegueix la línia que històricament unia la fàbrica de ciment Asland de Castellar de n´Hug i Guardiola de Berguedà, des d´on partia una ruta de ferrocarril de via estreta cap a Berga i Manresa.

Muntanya de Sal de Cardona. El Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona proposa al visitant endinsa-se dins d´una antiga mina i descobrir un indret de gran bellesa visual. Concretament, la visita es fa per dins les antigues instal·lacions de Mina Nieves. D´aquí i durant dècades – fins el 1990- se´n va extreure sal. La geologia, la mineralogia, la botànica i la història tenen en aquest recinte un punt de trobada.

Seguir les muralles de Girona. Les muralles de Girona, amb les seves torres, són un mirador privilegiat de la ciutat. Resseguint-les, el visitant pot gaudir d´una espectacular passejada tot fent el mateix camí de ronda que a la seva època feien els antics guàrdies medievals.

Estany de Puigcerdà i parc Schierbeck. Puigcerdà disposa a la seva part nord-oest d´un bonic estany, rodejat per un jardí que convida a fer-hi una bona passejada en família. A cada època de l´any, l´estany de Puigcerdà ens sorprèn amb una imatge diferent i se´ns presenta com un bon lloc per parar a menjar (hi ha algun bar a la zona o es pot dur de casa), contemplar els ànecs o jugar.