CONCERTS | Nit de rock i heavy metal a la Stroika

Balsareny

Sala Parrockia (Barcelona, 4) . Dissabte, a les 23.30 h, concert de de Bluestime, banda que rememora les grans cançons de blues. Entrada gratuïta.

Capellades

Concert de big bands - Dissabte, a les 19 h, al teatre La Lliga. Per celebrar del 35è aniversari de l’Escola de Música de Capellades amb la Big Band de l’Escola de Música de Solsona i la banda i Big Band de l’escola de Capellades.

Cardona

9è cicle Música i Romànic - Dissabte, a les 18.30 h, visita; i e les 19 h, concert a la col·legiata de Sant Vicenç, del castell. Visita guiada a càrrec de Laura de Castellet. Concert d’Ardit Ensemble, que oferirà el drama litúrgic Ordo Virtutum, compost a mitjan del segle XII. Aportació: 10 euros. Organització: Amics de l’Art Romànic del Bages.

Igualada

Setmana de concerts de cant coral de l’EMMI - Divendres, a les 18 i a les 20 h, a l’Escola Municipal de Música d’Igualada. Entrada gratuïta.

«Orlando» - Divendres, a les 20.30 h, al Teatre Municipal l’Ateneu. La primera gran òpera de Handel inspirada en Orlando Furioso, la famosa novel·la d’Arioste. A càrrec del Taller d’Òpera de l’ESMUC. Durada: 90 minuts. Entrades: 15 euros. A la venda al Punt de Difusió Cultural i Turística, de dimarts a dissabte, de 18.30 a 20.30 h, i dissabte i diumenge, d’11 a 14 h. També a www.ticketea.com, i una hora abans de l’espectacle a taquilla.

Concert en honor a la Moreneta - Dissabte, a les 20.30 h, a l’església de Montserrat. Concert a càrrec de la Coral de Santa Maria, dirigida per Coni Torrents amb l’acompanyament al piano de Maite Torrents.

Manresa

Obeses - Divendres, a les 21 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal. Concert del grup osonenc, que presenta el seu darrer treball, Fills de les estrelles. Entrades: 15 euros (12 euros amb el carnet del Galliner, per a majors de 65 anys i estudiants d’escoles de música; i 10 euros per a menors de 25 anys). A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

Concert dels alumnes guanyadors dels Joves Talents - Dissabte, a les 19 h, a la Sala Petita del teatre Kursaal. Recital del concurs organitzat pel Conservatori de Música de Manresa. Hi participaran una vintena d’alumnes del centre d’entre 8 i 18 anys. Entrades: 8 euros (6 euros per als menors de 25 anys, majors de 65 i amb carnets d’escoles de música i Galliner). A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

Voilà! Cafè-teatre (Cós, 74) - Avui, a les 23 h, concert d’Ivette Nadal i Caïm Riba, titulat Arbres, mars, desconcerts, en què es repassen amb nous arranjaments els quatre discos de la cantant. Entrades: 10 euros. A la venda al Voilà! i reserves de taula a entrades@voila.cat. Dissabte, a les 20 h, Open Mic, sessió de micro obert. Cada persona o grup que s’inscrigui disposarà de 13 minuts per expressar-se: cantar, tocar, fer teatre, monòlegs, recitar poesia... Inscripcions: cucamiriamcantant@gmail.com. Entrada gratuïta. A les 00 h, concert de Dani Galiot (versions). Entrada gratuïta. Diumenge, a les 20 h, el psicoshow sobre l’addicció a les pantalles és una sessió de teràpia grupal en format d’espectacle. Taquilla inversa.

Stroika (av. dels Dolors, 17) - Divendres, a les 01 h, Stroika Sessions amb DJ Warsaw. Dissabte, a les 22 h, concert del 10è aniversari del programa radiofònic de rock-metal Rocktime amb el grup madrileny de heavy metal Leyenda i els barcelonins Heart2Heart, que fan rock orientat als adults. Entrades: 8 euros, anticipades; i 11 euros, a taquilla. A la venda a www.stroika.cat i a Solans. A les 01 h, Stroika Sessions amb DJ Warsaw i DJ Buff Bay.

Barlins (Sabateria, 3) - Divendres, a les 23 h, concert de Ferran Palau (en format de trio), que presentarà Blanc. Entrades: 10 euros, anticipades; i 12 euros, el mateix dia. A la venda a la Vermuteria Santa Rita. Organització: Associació Cultural Raons de Pes i de Barlins Teatreria. Dissabte, a les 23 h, concert de Filferro, duet que versiona clàssics del pop i el rock. Entrades: 5 euros.

4t Festival de Jazz a Manresa - Divendres, a les 20 h, al restaurant Vermell (carrer de les Piques, 3), concert de Felix Rossy trio, amb Johannes North & Xavier Bargués. Entrades: 9 euros. Dissabte, a les 20 h, al restaurant Vermell (carrer de les Piques, 3), concert de carta blanca a Lluís Ribalta amb Martí Ventura & Miquel Àngel Cordero. Entrades: 9 euros. A la venda a l’Englatina (Born, 1) i a www.ticketea.com. Organització: Vermell (telèfon 93 013 17 14).

Sallent

«Emili Vendrell, la veu del poble» - Dissabte, a les 20.30 h, a l’Espai Cultural Fàbrica Vella (Camp de la Bota, s/n). Recital teatralitzat a càrrec de l’actor Ferran Frauca, el pianista Josep Surinyach i el tenor sallentí Roger Padullés. Entrades: 12 euros. A la venda a l’ajuntament, a www.codetickets.com i a la taquilla el mateix dia.

St. Vicenç de Castellet

Ensamble Mestiza - Dissabte, a les 22 h, al Teatre Societat Coral l’Estrella. Concert.