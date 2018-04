Nou fires i festes per sortir de casa aquest cap de setmana

L'Entrefils, fira tèxtil. Cal Rosal

Dissabte, de 10 a 20 h; i diumenge, d'11 a 10 h, mercat de dissenyadors, creadors, artesans i merceries. Dissabte, d'11 a 14 i de 17 a 20 h, taller familiar obert a càrrec de Queralt Illa, per crear un tapis col·laboratiu. de 17.30 a 19 h, tallers infantils amb Bernadette Cuxart, per construir un atrapasomnis. Diumenge, de 10.30 a 12 h, tallers infantils amb Bernadette Cuxart, per vestiner nines de paper. A les 12.30 h, espectacle El somni d'una comèdia, de la jove companyia La Closca. De 17 a 20 h, taller de costura amb Lila Poch, de pagament.

Carretillada popular. Manresa

Dissabte, a les 17 h, a la plaça Gispert. Organització: Associació d'Amics i Comerciants de Gispert i Rodalies.

22a Fira de Primavera. Puigcerdà

Dissabte, celebració del 4t concurs morfològic de cavalls sobranys i sobranyes, 11è concurs morfològic de raça Bruna dels Pirineus.

Festa Alícia't. Sant Fruitós de Bages

Dissabte i diumenge, a Món Sant Benet, mercat expositiu de productes i propostes agroalimentaris i un programa de més de 150 activitats al voltant de l'alimentació i la gastronomia. La festa de la gastronomia de les comarques de Barcelona és un referent en la promoció dels hàbits alimentaris saludables. Una de les novetats d'enguany és l'aposta per les cuines amb estrella, que portarà cuiners amb estrella Michelin a mostrar en directe algunes de les seves receptes més reconegudes. També es farà una visita per conèixer l'activitat de la Fundació Alícia. Entre l'oferta, el taller de tastos i lectures Alimenta els sentits! Un viatge poètic del pa, l'oli i el vi, amb l'actor Pep Planas. Més informació: festaalicia.alicia.cat.

Mercat d'antiguitats i col·lecconisme. Sant Fruitós de Bages

Dissabte, com cada últim dissabte de mes, de 9 a 14 h, al Cobert de la Màquina del Batre.

sant salvador de guardiola

24a Festa d'Homenatge a la Gent Gran. Sant Salvador de Guardiola

Dissabte, a les 11 h, missa. A les 12.30 h, inauguració del nou centre de dia amb concert amb The River troupe Gospel. A les 14 h, dinar. A les 16.15 h, ball amb l'orquestra Gran Premier. De 17.30 a 19 h, jocs familiars d'abans i d'ara, amb coca i xocolata. De 18 a 19.30 h, taller de capgrossos i plomalls daurats i bordeus per a infants. De 19.30 a 20.30 h, concurs de jocs i esports rurals: Daurats contra Bordeus. A les 20.30 h, berenar-sopar. A les 21 h, concert-ball folk amb Les Violines.

Festa de Sant Marc. Sant Salvador de Guardiola

Diumenge, de 10 a 14 h, Fira de Sant Marc, amb mercat de productes artesans i de proximitat. A les 10.30 h, cercavila de gegants de Guardiola i capgrossos infantils. A les 11 h, espectacle infantil Pepa i Pili, les venedores de cactus, de la Cia. Farràs. A les 11 h, exhibició de l'Esbart Dansaire de Vacarisses. A les 11.45 h, concert a càrrec de Hutsun Txalaparta, del País Basc. A les 14 h, repartiment del panellet i ballada de les caramelles.

Festa del barri de Salipota. Súria

Diumenge, a les 12 h, vermut i swing, amb la col·laboració de Bon Hop de Swing.

48a Festa dels Pubills. Valls de Torroella

Dissabte, a partir de les 11 h i fins al vespre, 10a Fira d'Artistes i Artesans. de 16 a 18 h, taller de manualitats per a la quitxalla i trobada de puntaires. A les 18 h, exhibició de la colla castellera Salats de Súria. A les 20 h, a la plaça de la Ferreria, botifarrada popular. A continuació, a la sala polivalent, ball amb Jordi Casellas. Diumenge, de 10 a 14 h, a la plaça de Sant Josep, 15a trobada d'intercanvi de plaques de cava. A les 10.30 h, cercavila de pubills, acompanyats pels gegants i la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona. A les 11 h, missa cantada. A continuació, a la plaça de Sant Josep, ballada de sardanes. A les 19 h, al local del teatre, representació del sainet Com es pot arribar a ser pubill, de Joan Sobré, interpretat pel Gremi de Pubills amb la col·laboració del grup de teatre de Valls. Venda anticipada al mateix teatre i a la llibreria Ramona.