CONCERTS | Els Amics de les Arts presenten disc a la Stroika

AVINYÓ

The Magic and Loss Orchestra. Dissabte, a les 23 h, a la Fabrik (B-431, 18). Concert en acústic del repertori de The Velvet Underground.

BERGA

«Boulevard de la chanson française». Divendres, a les 21.30 h, al Teatre Municipal. Concert amb Núria Cols i David Martell. En el marc de la setmana de llengua francesa i la francofonia de l’EOI Berguedà. Entrades: 10 euros.

«Espero meravelles». Diumenge, a les 12.30 h, a la plaça de Sant Joan. Concert amb poemes musicats a càrrec de Mirna Vilasís, en el marc de la commemoració de l’Any Montserrat Abelló. En cas de pluja, a la Sala Casino del Teatre Municipal. Acte gratuït.

CALAF

2n Festival MEB. Dissabte, a les 20.30 h, al Casino. Espectacle reivindicatiu Maleïdes les guerres, amb Carles Beltran, Namina i Lali Barenys. A les 20 h, projecció prèvia del documental Natasha, de Dan Ortínez i Bernat Enrich. Entrades: anticipades, 7 euros, i 5 euros per als socis; i a taquilla, 8 euros, i 6 euros per als socis. Gratuït per als menors de 12 anys. A la venda al 93 869 83 77, a www.tictactiquet.com i a www.casinodecalaf.cat. La Cuina del Mercat i la Coppe ofereixen als assistents sopar per 15 euros.

«Calaf canta a Sant Jordi». Diumenge, a les 18 h, a la sala Folch i Torres del Casal de Calaf. A càrrec de la Coral Ressons.

CAPELLADES

Concert de Sant Jordi. Dissabte, a les 20 h, a la sala Paper de Música. Amb la Coral Sitges Canta i la Coral Noves Veus de Capellades.

CASSERRES

Concert de la Marató. Dissabte, a les 18 h, al local cucltural. Organització: Grup Cantaire Sant Bartomeu de Casserres.

IGUALADA

Concert d’aniversari de la Rondalla Nova Unió. Dissabte, a les 19 h, al Teatre Municipal l’Ateneu. Músiques tradicionals per a instruments de corda (plectre, pols i pua) amb veus i cançons compartides amb altres entitats, corals i solistes. Entrades: 6 euros.

Neus Peris, pianista. Diumenge, a les 19 h, al Teatre de l’Aurora. Recital de la pianista igualadina Neus Peris, que inclourà peces d’autors clàssics i contemporanis sota el títol de Prisma!. Entrades: 10 euros (8 euros amb descomptes). A la venda a www.teatreaurora.cat, i a la taquilla una hora abans de cada funció.

MANRESA

Festival de Folk 2018. Dissabte, a les 21 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal. Concert d’homenatge als 50 anys del Grup de Folk. S’hi aplegaran integrants del Grup de Folk juntament amb grups del Bages. Entrades: 15 euros (12 euros amb el carnet del Galliner, per a majors de 65 anys i estudiants d’escoles de música; i 6 euros per a menors de 25 anys). A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

Voilà! Cafè-teatre (Cós, 74). Divendres, a les 23 h, concert de Kamakus, formació bagenca que fa versions de rock i blues dels 60 i 70, ara traduïdes al català. Entrada gratuïta. Dissabte, a les 20 h, concert de Constan, polifacètic músic d’Olot, que presenta el disc L’abric dels set hiverns. Entrada amb taquilla inversa. A les 00 h, concert de Juli Piris (versions). Entrada gratuïta. Diumenge, a les 20 h, concert de Laia Boixadós & The Blusers. La cantant manresana presenta en català i en anglès les cançons que formaran el seu primer disc en solitari. Entrades: 10 euros. A la venda al Voilà! i reserves de taula a entrades@voila.cat.

Stroika (av. dels Dolors, 17). Divendres, a les 22 h, concert d’Els Amics de les Arts (pop), que presentaran el seu últim treball Un estrany poder; i d’Intana (pop), que presenta el seu debut amb Núria Moliner acompanyada de Guillem Callejon (pedal steel i guitarra), Jordi Mestres (baix i guitarra) i Ricard Parera (bateria). Entrades: 18 euros, anticipades; i 22 euros, a taquilla. A la venda a www.stroika.cat i a Solans. A les 01 h, Stroika Sessions amb DJ Shakur. Dissabte, a les 01 h, Fiesta d’Abril amb DJ Warsaw i DJ Shakur, animació, ambientació i regals.

MARTORELL

Concert per a dues cobles i percussió. Dissabte, a les 19 h, al teatre del Progrés. Amb les cobles Marinada i Mil·lenària i la percussió de Xavier Canals i Arnau Cortadella. Direcció a càrrec del mestre martorellenc Dani Gasulla i presentació a càrrec de qui ho va fer fa 25 anys, Eduard Pujol. En el marc de la celebració de 25 anys de Martorell Ciutat Pubilla de la Sardana 1993.

MOIÀ

Presentació del nou videoclip de Quim Vila. Divendres, a les 21.30 h, a l’Espai Cultural Les Faixes.

PUIGCERDÀ

Uke Pyrena: 1a trobada transpirinenca d’ukelelistes. Dissabte, de 10.30 a 19 h, a l’auditori del Museu Cerdà. Al matí, cançons i música en grup. A la tarda, actuacions individuals i de grups. Entrada lliure. Organització: Cerdanya Ukelele Club.

SALLENT

Arlet. Dissabte, a les 18 h, a l’església del castell de Sant Sebastià. Concert del grup bagenc organitzat per La Trenta-Sisena.

SANT BENET DE BAGES

«Cuina lírica: Repertoris i receptaris clàssics». Diumenge, a les 12 h, concert amb demostracions de cuina centrades en receptes operístiques, a càrrec del xef de la Fundació Alícia Jaume Biarnés i el musicòleg Xavier Chavarría. Amb la soprano Beatriz Jiménez Marconi, el tenor Albert Deprius i el pianista Josep Buforn.

SANT JOAN DE VILATORRADA

Joncol 4. Divendres, a les 20.30 h, a la Capella del Mas Sant Joan. Concert Aires de Andalucía (música clàssica, jazz i flamenc). Entrades: 4 euros. Gratuït per als alumnes de l’escola de música. Cicle de primavera dels Concerts al Mas, organitzat per l’escola de música.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

Els Cracs d’Andi. Divendres, a les 20 h, a l’auditori M. Carme Grauvilardell. Concert de la Revetlla de Sant Jordi amb la col·laboració de la Coral Nou Horitzó.

SOLSONA

Concert de Sant Jordi. Diumenge, a les 11 h, a la sala d’actes del Casal de Cultura i Joventut. A càrrec del grup de musicoteràpia de la gent gran.

SÚRIA

Morlan River. Dissabte, a les 19.30 h, a la Nau de Ca l’Agut. Concert de presentació del primer disc, La cuenta atrás, del quintet surienc.

Concert de Sant Jordi. Diumenge, a les 12 h, al Teatre del Foment Cultural. A càrrec de la Coral Sòrissons de l’escola de música de Súria i el Quintet de Metall i el Quintet de Vent del Conservatori de Manresa. Dins del cicle de Concerts de Primavera de l’Escola Municipal de Música. Entrada gratuïta.