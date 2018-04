La Coral Estel importa a Gironella l'humor terrorífic de la família Addams

GIRONELLA La Coral Estel de Gironella, que puja als escenaris des de l'any 1989, s'ha instal·lat al local del Blat per portar a la comarca l'humor terrorífic de la família Addams. Una vuitantena de persones, entre actors, músics, tècnics i ajudants, treballa a tota màquina aquests dies per posar en escena a partir del dia 21 una feina que prepara des del mes de setembre. El resultat és una obra esclatant amb música, efectes de llum, ambientació gòtica i gags a granel que faran riure molt els espectadors, segons ha explicat el director de la coral, Joan Alsina.

Als components de la Coral Estel, que provenen de molts municipis del Berguedà, els agrada representar cada dos anys una obra teatralitzada que doni més vistositat i joc actoral als cantaires. Després de posar en escena altres grans noms de l'escena musical com Els miserables, El rei Lleó o Mar i cel, ara la companyia ha optat per una obra de gran impacte, tal com a argumentat Alsina: «La vam veure a Torelló i ens va agradar molt, vaig pensar que s'adiu molt al tipus de coral que som nosaltres perquè hem de mirar que, a part dels actors principals, l'obra doni feina a la resta de membres de la coral; aquesta obra permet que els membres de la coral siguin els ancestres de la família Addams i tota l'estona estan en escena».

La Coral Estel ha adaptat el guió de l'obra a elements locals de la cultura local tant de Gironella com de Catalunya per obtenir més complicitat amb els espectadors. Així, per exemple, la família Addams no viu a Nova York sinó al mateix Gironella i la segona família protagonista no és de l'Amèrica profunda sinó que es tracta d'una família benestant de Barcelona tipus pixapins. Alsina ha explicat que espera que l'obra «agradi i faci molt riure perquè hi ha un gag darrere l'altre amb situacions molt còmiques; també posen en escena un ambient gòtic amb tempestes, foscor i grans efectes».

Les representacions es faran els dies 21, 22, 28 i 29 d'aquest mes d'abril al Local del Blat de Gironella. Les entrades ja estan a la venda en diversos establiments comercials de Gironella com ara Cal Pascual o el Forn de Cal Bassacs. L'obra té el suport de l'Ajuntament, Ràdio Puig-reig i el Saló de Perruqueria i Estètica Txus.