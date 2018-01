«Benvinguts a la família»: així són els personatges de la nova sèrie de TV3

REDACCIÓ | MANRESA

TV3 estrena aquest dilluns la sèrie d'humor negre 'Benvinguts a la família', de Pau Freixas i Ivan Mercadé. La protagonitza Melani Olivares en el paper d'Àngela, mare d'una família desestructurada que farà el que calgui per tirar endavant els seus fills. L'acompanyen Yolanda Ramos, Ivan Massagué, Leiti Séne, Georgina Amorós, Nonna Cardoner, Miquel Fernández, Àlex Maruny, Betsy Túrnez, Francesc Ferrer, Carme Sansa, Eva Santolaria i José Pérez. A continuació et presentem els personatges principals:

Àngela (Melani Olivares)

L'Àngela és una experta en fer malabarismes per combinar la seva vida laboral i familiar. Des de que el seu marit la va abandonar, es va bolcar completament en els seus fills i amb el temps s'ha anat oblidant d'ella mateixa i la seva pròpia felicitat. Va tant de bòlit que a vegades no pot més i fa implosió, arrasant amb tot el que hi ha al seu voltant. Pels seus fills però, és capaç de traspassar totes les línies que faci falta.

Victòria (Yolanda Ramos)

La Victòria no era la nena més llesta de classe, però no li va fer falta ser-ho per convertir-se en actriu (una actriu que fa més deu anys que no té un paper). A vegades pot resultar massa ingènua, d'altres massa honesta i gairebé sempre les dues coses a la vegada. Contradictòriament, se sentirà menys sola que mai: per fi ha trobat una família.

Àlex (Georgina Amorós)

L'Àlex fa gala d'una intel·ligència que clarament no ha heretat de la Victòria. Cobreix tots els seus parlaments d'una capa de cinisme i viu enganxada al seu mòbil, com si el que passa al seu voltant no li interessés. Tot i això, per alguna raó que no acaba d'entendre, el "friki" obsessionat amb les estrelles que acaba d'arribar a casa li agrada més del que li hauria d'agradar.

Nando (Ivan Massagué)

El Nando és el cunyat que va venir a donar un cop de mà una temporada, una temporada que s'ha allargat 10 anys... Es ven a si mateix com un emprenedor, però en realitat és un entranyable somiatruites que sempre havia volgut ser estrella del rock. Malgrat els seus múltiples defectes, sempre hi és quan se'l necessita i és la cola que manté la família unida.

Fran (Nao Albet)

El Fran estava molt unit al seu pare i quan aquest els va abandonar es va anar tancant cada cop més en si mateix, concentrant-se en els planetes i cometes que tant li agraden. Brillant amb els estudis però nefast amb les relacions socials, als seus 22 anys segueix sense haver-se donat ni tan sols un petó i sembla que la cosa va per llarg...o no?

David (Leïti Séne)

El David es creu més guapo, llest i carismàtic del que realment és. Aquesta imatge de si mateix el converteix en un bocamoll que no para de ficar la pota, però tothom sap que sota aquesta màscara s'hi amaga un noi sensible capaç de fer qualsevol cosa per la seva família. Ara toca aconseguir els calers del seu avi.

Sara (Nonna Cardoner)

La Sara gairebé no se'n recorda del seu pare, per a ella la figura paterna sempre ha estat el Nando.... amb les conseqüències que això comporta. Li encanta el rock, maleeix constantment i no té cap problema en donar un cop de puny si la situació ho demana. Encara que només té 9 anys, té més empenta i valentia que els seus dos germans junts.