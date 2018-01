Tres joves berguedans impulsen una plataforma de suport a TV3

ACN

Tres joves universitaris del Berguedà han impulsat la plataforma Salvem TV3, a través de la qual pretenen ajudar amb iniciatives solidàries el canal televisiu, segons expliquen al web salvemtv3.bitbucket.io.

Afirmen també que no pertanyen a cap organització i que no tenen res a veure amb la televisió, però que volen col·laborar amb el mitjà públic per "intentar restablir-lo tal com era abans de l'aplicació del 155". La plataforma s'ha difós a través de les xarxes socials i el canal de Twitter, per exemple, ha aconseguit més de 6.200 seguidors des del 3 de gener. Cal recordar que TV3 afronta una situació econòmica complicada després que el Ministeri d'Hisenda hagi fet una reforma de l'impost de l'IVA que obliga la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) a pagar 30 milions d'euros per les subvencions rebudes. Arran d'això, el director de TV3 afirmava la setmana passada que no hi ha garantida la continuïtat de cap programa de producció externa a la televisió pública catalana a partir del juny.

Els impulsors de la plataforma fan referència a la problemàtica de l'IVA com a dificultat de consideració de la cadena, però també a l'aplicació del 155 i a les denúncies d'adoctrinament. És per això que han encetat una "onada solidària d'idees" per ajudar el canal i, entre d'altres, afirmen que han contactat amb l'ANC per col·laborar-hi en l'organització d'esdeveniments solidaris.

Algunes de les propostes que ja han rebut passen per pagar una quota mensual o anual per veure TV3 o 3alacarta, organitzar una marató per recollir fons, enviar escrits als mitjans estrangers per explicar la situació o fer una vaga indefinida. De moment, la que compta amb més suports és la marató.