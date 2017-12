Com serà la Marató de TV3 d'aquest 2017?

ACN | SANT JOAN DESPÍ

TV3 i Catalunya Ràdio escalfen des de fa setmanes els motors de 'La Marató', dedicada aquest any a les malalties infeccioses. Aquest dijous han presentat els darrers detalls del programa, que s'emetrà diumenge, 17 de desembre. Com en cada edició, hi col·laboraran cares conegudes de la televisió i la ràdio públiques, així com actuacions humorístiques i musicals.

>Qui presenta la Marató?

Enguany, el programa de TV3 estarà presentat per Helena Garcia Melero amb l'ajuda de Ferran Aixalà. Ambdós seran els responsables de donar continuitat a 15 hores d'emissió, de 10h a 01:00h. A Catalunya Ràdio durarà 6 hores, de 8h a 14h, i estarà presentada per Ricard Ustrell, que farà la primera actualització del marcador. Durant tot el dia, hi haurà connexions per tot el país, fent ressò de les desenes d'activitats solidàries que hi tindran lloc.

Amb personatges de Merlí i Quim Masferrer

Amb tot, diumenge Melero, Aixalà i Ustrell no estaran sols, ja que també s'incorporaran al programa solidari els professionals dels informatius dels mitjans públics, els protagonistes de 'Merlí', 'Està passant', el Super3 o Quim Masferrer, entre molts d'altres. En aquesta edició de 'La Marató', el logotip estraà ple de bacteris i virus i diversos presentadors i actors de la cadena i la ràdio superaran diversos reptes per tenir-lo net al final del dia.

El marcador amb els diners recaptats voltarà per tot Catalunya

També com a novetat, el polsador que actualitza el marcador ja no estarà només al plató sinó que circularà pel país per portar 'La Mataró' a diferents escenaris de Catalunya.

La música, amb els Pastorets Rock

La banda del programa d'aquest any la formen els components dels Pastorets Rock, un grup lleidatà amb 15 anys d'experiència, i amb un mestre de cerimònies conegut per TV3 com Ferran Aixalà. També inclourà interpretacions del cantautor ebrenc Joan Rovira, els P.A.W.N Gang, Circ Vermut, La Veronal, el Mag Lari, La Casa Azul o una formació creada especialment pel programa, Les Meleros.

2.400 voluntaris

Una edició més, les seus telefòniques seran l'epicentre dels donatius des dels quals els voluntaris atendran les trucades. Concretament, hi haurà més de 1.000 línies d'atenció distribuïdes a tots els punts de la geografia per fer possible el programa, que comptarà amb 2.400 voluntaris.