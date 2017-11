La Montaña: «El final de 'Juego de Tronos' serà èpic»

Juanjo Payá

Hafthór Júlíus Björnsson té l'alçada d'un jugador de l'NBA, i un portent físic d'halterofília. L'actor islandès que encarna La Montaña, el guardaespatlles de Cersei Lannister a Juego de tronos és una mola de músculs gegant amb mirada adusta. Camina relaxat amb vestit estiuenc, samarreta i pantalons curts, i unes xancletes. Les sabatilles les porta enganxades al braç. Amb prou feines somriu durant l'entrevista. Deixa les ulleres de sol sobre la taula i badalla com si arrossegués una mica de son (malgrat que són les tres de la tarda). Té el cos cobert de tatuatges, i sobre el braç dret es deixa veure un tremend drac multicolor.

L'actor islandès està en voga, i això s'aprecia per l'afecte que ha despertat el seu personatge en la ficció HBO, un autèntic fenomen de masses, que davant la seva última temporada ha suscitat l'expectació i l'interès de milions i milions de persones. «Però, Hafthór Júlíus Björnsson sap què passarà durant l'última temporada?». L'actor posa cara de circumstàncies: «És un secret».

«Els rodatges de la sèrie són bastant durs. Ens aixequem súper d'hora, cap a les sis del matí, i els enregistraments duren fins a les sis o set de la tarda. No rodem tota l'estona, vull dir que a la sèrie hi treballen centenars de persones i pot ser que et toqui rodar a tu en aquell moment o pot ser que no, per la qual cosa et toca estar fent voltes i esperar una bona estona», comenta Hafthór Júlíus Björnsson, qui, d'altra banda, confirma que l'enregistrament de l'última temporada de Juego de tronos serà al novembre, encara que no hi ha cap dia concret fixat. «Tot això és una mica secret, no puc dir gairebé res», agrega l'islandès.

I què espera de la temporada final que va deixar tots els fans sense alè davant la invasió dels caminants blancs? «Bé, et puc dir que hi ha una expectació molt gran en l'equip de rodatge i sí, va a ser un final èpic, total. Tots estem ansiosos per començar a rodar, però no en sabem gairebé res més», afirma.

La Montaña, el personatge de Hafthór Júlíus Björnsson, és peculiar. No parla, i només amb la seva mirada intimidatòria l'espectador percep la set de sang del gegant guardaespatlles de Cersei Lanninster. Però no és avorrit anar d'una banda a l'altra en permanent silenci a Juego de tronos, la sèrie de les traïcions i venjances? Com s'ho agafa? «A veure, és més fàcil actuar quan es veu la teva cara. El meu personatge no parla, per això aquest paper és un doble repte, ja que haig d'expressar només amb el moviment. I per això has d'estar tota l'estona pensant. Quan em moc, haig de dir i expressar el que està passant», apunta Hafthór Júlíus Björnsson, qui tampoc dóna detalls de com s'enfrontaran els germans Sandor, El Perro, i La Montaña en la seva eterna enemistat.

I com li canvia la vida a una persona estar en Juego de tronos? Com ho ha viscut en aquest cas Hafthór Júlíus Björnsson? «Per a mi és tot un honor. Significa molt, significa tot per a mi. També m'ha ajudat molt en la meva vida perquè m'ha portat moltes oportunitats.

Estic esperant amb moltes ganes la temporada següent, tantes com qualsevol fan», assenyala l'actor, que, sens dubte, va protagonitzar un dels moments estel·lars de la ficció quan rebenta amb les seves pròpies mans el cap d'Oberyn. «Em va fer pena, però em va encantar el resultat final de l'escena», ironitza.

L'islandès admet que el seu personatge preferit és Tyrion Lannister (interpretat per Peter Dinklage), el nan perspicaç i intel·ligent, actual mà dreta de la reina de Daenerys Targaryen, la mare de dracs. Encara que això ha canviat en el seu rol actual. «Abans d'estar en la sèrie, sempre m'havia agradat el personatge de Peter (Tyrion Lannnister), encara que ara és òbviament Leana Headey (Cersei Lannister), a qui protegeixo», comenta.

Júlíus Björnsson, a més de la seva faceta com a actor, és un esportista d'elit, el «víking més fort del món», capaç de portar sobre el seu un tronc de més de 600 quilos; i als entrenaments pot llançar en l'aire bar-rils de 15 quilos com bales. La seva activitat és una mescla d'entreteniment i esport en la mateixa proporció.

Per això, a l'escenari central de la Fira del Còmic i del Videojoc d'Alacant, va fer les delícies dels presents aixecant a pols alguns dels seguidors que van assistir a l'esdeveniment, alhora que va resoldre algunes preguntes del públic assistent, impressionat pel seu físic de dos metres d'alt i 180 quilos, que porta l'armadura de color or de La Montaña a la popular sèrie de ficció Juego de tronos