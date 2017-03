Aquests documentals et faran entendre millor el món Getty Images

Constan Doval

Són moltes les coses que se'ns escapen d'aquest complex món en què vivim. Per entendre-ho millor fes un ull als documentals que et proposem a continuació i que van més enllà del qui som, d'on venim i on anem.

'Comprar, tirar, comprar'

Segurament s'hauran adonat que els electrodomèstics actuals no són tan longeus com els d'abans. El motiu? L'anomenada, és a dir, determinar la vida útil d'un producte. Per exemple, un frigorífic actual és estrany que duri més de vuit anys. El documentalexplica la història secreta de l'obsolescència planificada.





'Fed up'

L'és un problema mundial i un dels més greus als quals s'enfronta la salut pública. Ho diu l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i el documental 'Fed up' ('Fart') dóna les claus d'aquesta epidèmia.





'Una verdad incómoda'

Produït pels mateixos responsables de 'Fed up', Katie Couric i Laurie David, 'Una verdad incómoda' va guanyar l'Oscar al millor documental el 2006. El que va ser vicepresident dels EUA,, realitza un recorregut pels estralls del canvi climàtic al nostre planeta.

'Zeitgeist'

El terme alemany que ve a significar '' dóna títol a un documental sobre com els poders fàctics (religió, política, finances ...) exerceixen un control massiu a l'ombra sobre el món.





'La revolución virtual: El poder de lo gratuito'

Internet ho ha canviat tot i ho domina tot. Ha alterat la forma de relacionar-nos, de comprar i, en definitiva de viure. Tot això a costa de posar en risc la nostra privacitat. '' s'esmicola com el comerç en línia ha envaït la xarxa de xarxes i com es comercialitza amb les dades privades dels usuaris.