Risto Mejide posa en dubte les votacions de la final de «Got Talent»

MANRESA

La polèmica està encesa. I ha estat un dels propis membres del programa, Risto Mejide, qui s'ha encarregat de tirar més gasolina al foc. Got Talent, el talentshow de Telecinco, va tenir un guanyador inesperat la nit de dimarts. L'home-xou Antonio el Tekila es proclamava vencedor superant el ballarí Samuel i el grup Progenyx -amb els bagencs Cristian Vieira i Javi Baena-, davant la sorpresa del públic present, el jurat i els telespectadors. I és que la qualitat del número ofert pel contorsionista no era precisament talentós.

Mejide va abandonar el plató abans de conèixer el resultat, conscient del què estava a punt de passar. El què no sabia el comunicador, ni ell ni els espectadors, és que a internet hi havia un grup d'usuaris disposats a intentar manipular la votació, que es realitzava a través d'internet, tal com ha recollit el portal especialitzat en televisió Vertele.com.

El propi Mejide va piular: «un usuari votant més de 30.000 vegades, vots massius des d'un PC...», i exigia la impugnació del resultat.

Un usuario votando más de 30.000 veces, votos masivos desde un PC... @GotTalentES, pido que se impugne el resultado:https://t.co/onCxZsPvCR „ Risto Mejide (@ristomejide) 22 de març de 2017

Me gustaría saber si alguien ha hecho TRAMPAS en las votaciones. En caso de que así sea llevaré la impugnación del resultado hasta el final. „ Risto Mejide (@ristomejide) 22 de març de 2017

Telecinco, per la seva banda, ha emès un comunicat per aclarir la situació. De les votacions, la cadena afirma que «no s'han registrat anomalies. El sistema informàtic detecta els usuaris que intenten realitzar votacions massives i només comptabilitza 5 votacions possibles per cada IP».

Vieira, Baena i els membres de Progenyx eren un dels ferms aspirants al títol i el programa va guardar la seva actuació per tancar la gala. Els quatre membres del jurat -Risto Mejide, Eva Hache, Edurne i Jorge Javier Vázquez- i el públic van acabar de peu dret aplaudint el número de ball. Samuel, per la seva banda, no sortia a les travesses i el seu segon lloc va ser una de les notes positives de la nit. El resultat, però, no va ser el desitjat ni per uns ni altres.

L'altra representant de la Catalunya Central al certamen, la ballarina manresana Tània Cornet, que actuava juntament amb el seu professor i company de ball Kanga, va quedar fora del podi de la final, malgrat fer una bona actuació que va merèixer els elogis dels membres del jurat.