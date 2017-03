Tres bagencs seran aquest nit a la final de «Got Talent»

Redacció | Manresa

El manresà Cristian Vieira, el santjoanenc Javi Baena i la manresana Tània Cornet Anting disputaran la final del popular concurs Got Talent que s'emetrà en directe dimarts a la nit per Telecinco.

La manresana Tània Cornet Anting i el seu professor Kanga han passat a la gala final del concurs Got Talent. Aquesta final ja tenia 12 participants que hi havia arribat després de passar semifinals anteriors. Aquest dilluns s'ha fet un programa especial per recuperar a dos dels participants que havien quedat descartats pel camí. La parella Kanga i Tània ha fet una molt bona actuació, i ha tingut el suport dels espectadors que han votat a través de la pàgina web de Tele5.

La notícia s'ha rebut amb una gran alegria a casa dels Cornet, on hi havia el pare pendent de la televisió, i a Madrid, on hi havia la mare de la Tània, segons han explicat a aquest diari ells mateixos. La decisió del jurat s'ha donat a conèixer a les 11 de la nit. Aquest dimarts Tània i Kanga tornaran a ballar i també ho farà el grup Progenyx, amb els bagencs Cristian Vieira i Javi Baena, que s'havien classificat en una semifinal.

El manresà Cristian Vieira de 17 anys i el santjoanenc Javi Baena de 18 formen part dels 14 components del grup Progenyx que disputaran la final del popular concurs Got Talent que s'emetrà en directe dimarts a la nit per Telecinco.

Ballen hip-hop i funky i són una de les grans sensacions del programa. Les seves coreografies executades a la perfecció desprenen una força que va fer vibrar i enamorar els espectadors i els membres del jurat. I és que són uns dels participants que han reunit més vots per part del públic, i, a més a més, van aconseguir classificar-se directament a la semifinal gràcies al botó daurat, atorgat per decisió de dos membres del jurat, Edurne i Eva Hache.

El xou de Progenyx per captivar el públic ja el tenen més que assajat. Però el mantenen en secret fins i tot als seus familiars. «Només podem dir que impactarà molt. En cada espectacle hem anat canviant i el xou i el vestuari seran diferents. Estic convençut que el ball de la final serà el millor», avisa Baena.

Hi haurà 14 aspirants a guanyar al concurs: cantants com Solange Freire, el mentalista Acheron Delacroix i el grup dance Madrid Frao, entre d'altres. Només el públic podrà decidir quin d'aquests participants serà el gran vencedor.

Vieira creu que els Progenyx són els favorits per guanyar el concurs. «La gent ens ha donat molt de suport en les actuacions que hem fet. El talent que hi ha al programa és increïble, però com que vota l'audiència, ens sentim favorits», va opinar.