La manresana Tània Cornet serà a la final de «Got Talent»

ENRIC BADIA | MANRESA

La manresana Tània Cornet Anting i el seu professor Kanga han passat a la gala final del concurs Got Talent, que se celebra aquest dimarts a la nit i que serà retransmesa en directe per Tele5. Aquesta final ja tenia 12 participants que hi havia arribat després de passar semifinals anteriors. Aquest dilluns s'ha fet un programa especial per recuperar a dos dels participants que havien quedat descartats pel camí. La parella Kanga i Tània ha fet una molt bona actuació, i ha tingut el suport dels espectadors que han votat a través de la pàgina web de Tele5.

La notícia s'ha rebut amb una gran alegria a casa dels Cornet, on hi havia el pare pendent de la televisió, i a Madrid, on hi havia la mare de la Tània, segons han explicat a aquest diari ells mateixos. La decisió del jurat s'ha donat a conèixer a les 11 de la nit. Aquest dimarts Tània i Kanga tornaran a ballar i també ho farà el grup Progenyx, amb els bagencs Cristian Vieira i Javi Baena, que s'havien classificat en una semifinal. del grup Progenyx han arribat a la final del concurs.