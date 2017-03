Nova oportunitat de Tània Cornet al concurs «Got Talent»

Manresa

La ballarina manresana Tània Cornet, que juntament amb el seu professor Kangaper ser a la final del concurs Got Talent de Telecinco. Els dos seran en la repesca del concurs que se celebra aquest dilluns.

Tot i que en la seva actuació Cornet, d’11 anys, i el seu professor van obtenir més vots favorables que de negatius, finalment van ser descartats per passar a la final del concurs. Tot i això, han estat cridats per participar en el programa que s’emet aquest dilluns a la nit i que és «l’última oportunitat» per accedir a la final que s’emetrà aquest dimarts a la nit per a alguns dels participants seleccionats en aquest concurs que busca talents, que presentat per Santi Millán té Risto Mejide, Edurne, Jorge Javier Vázquez i Eva Hache com a membres del jurat, que escollirà quatre candidats perquè siguin votats per l’audiència. Entre aquests quatre, els dos que obtinguin més vots passaran a la final d'aquest dimarts.

Per aconseguir l’aval del jurat i l’audiència, la jove manresana i el seu professor oferiran un original espectacle de hip-hop tal com ja van fer en la seva actuació anterior. A part de participar-hi amb Kanga, la manresana també va ser al concurs televisiu en una actuació amb el grup No Limits de Gavà.

Cornet s’ha format a l’Escola Julieta Soler de Manresa i ha aconseguit diferents fites, com per exemple guanyar, l’estiu de l’any passat la World Dance Cup que es va celebrar a Jersey, al Regne Unit. La ballarina bagenca es va imposar en la categoria de hip-hop children, de 9 a 13 anys. A més a més, Cornet és membre del centre la Sala de Gavà i de la prestigiosa Musique de Barcelona.