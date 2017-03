Els No Limits durant l'actuació de dimarts. Telecinco

MANRESA

La ballarina manresana Tània Cornet Anting i els No Limits van quedar aquest dimarts a un pas de la final del programa de Telecinco Got Talent. L'actuació del grup de la bagenca va agradar al jurat i va recollir elogis d'Eva Hache, Edurne, Jorge Javier Vázquez i Risto Mejide, però no va ser suficient. El vot del públic es va decantar pel mag Joel Armando i el xouman 'El Tekila', mentre que el jurat va donar el seu pas directe al ballarí Abdel Luna i va salvar la cantant Solange Freyre.

Cornet tindrà una nova oportunitat ben aviat ja que prendrà part en una nova semifinal, en aquesta ocasió, però, fent un número de ball amb el seu professor Kanga.