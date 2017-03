Josep Cuní abandonarà 8TV al final de la temporada

ddg

Josep Cuní podria abandonar la cadena 8TV quan acabi aquesta temporada. Segons una informació de Nació Digital, el Grup Godó ha decidit fer una important reestructuració de la programació del seu canal de televisió de cara a la temporada vinent, per intentar equilibrar els números i millorar en audiència. En converses amb el citat mitjà digital, Cuní ha recordat que té contracte en vigor fins a l'estiu i que encara no ha rebut cap comunicació oficial de la direcció. El periodista ha afegit que no ha decidit quin serà el seu futur professional.

La marxa de Cuní de 8TV – on des del setembre del 2011 presenta i dirigeix el magazín informatiu 8 al dia– ha generat nombroses especulacions sobre el seu pròxim destí. Una de les que tindrien més força seria el fitxatge per TVE Catalunya. El director de la televisió pública, Eladio Jareño, fa unes setmanes va anunciar que la corporació vol reforçar la programació del centre territorial de Sant Cugat. Una altra possibilitat seria que Cuní tornés a la televisió pública catalana, de la qual va sortir precisament el 2011 en fitxar per la cadena del grup Godó. Aquesta opció passaria perquè Josep Cuní assumís el nou programa de les sobretaules, atès que Jaume Peral, director de TV3, va anunciar recentment que s'està treballant per trobar un format que substitueixi Divendres a partir del mes de setembre.

8TV no desapareix

La sortida de Josep Cuní no comportaria el tancament de 8TV, però ajudaria a reduir notablement les pèrdues –el 2014 aquestes van ser de 4,6 milions i el 2015 es van enfilar als 6,48– i posaria fi al somni de fer ombra a TV3, objectiu que es va fixar el 2011 i que es va reactivar la primavera del 2015, amb la compra per part de Mediaset del 40% de les accions. Segons han confirmat fonts de la cadena, 8TV ja està buscant un relleu a Cuní i seguirà comptant amb l'altre presentador estrella, Alfons Arús, que hi continuarà amb el magazín Arucitys.