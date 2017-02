Tània Cornet s'enfronta aquest dimarts a les semifinals de «Got Talent»

MANRESA

La manresanaja és a Madrid, on aquest dimarts 28 de febrer al vespre participarà a la primera semifinal del programa de televisió(Telecinco, 22 h). Ho farà formant part del grup de Gavà No Limits, amb el qual va aconseguir convèncer el jurat en el programa emès a principi de mes.

D'11 anys, Cornet és actualment alumna de les escoles Boogie Town, de Terrassa, i Musique, de Barcelona i al seu palmarès hi té títol de campiona del World Dance Club 2016, disputat a Jersey (Regne Unit), en la categoria de hip-hop children, de 9 a 13 anys.

La gala d'aquest dimarts serà en directe. Com a novetat respecte a la fase anterior, el jurat -format per Eva Hache, Edurne, Risto Mejide i Jorge Javier Vázquez- decidirà de forma unànime enviar directament un dels 14 artistes o grups a la final. Els 13 restants se sotmetran a la votació del públic. Entre els 4 que rebin més vots del públic (es podrà participar a través de Telecinco.es i l'app de Mitele), els espectadors escolliran el segon i el tercer finalistes i seguidament, de nou, el jurat triarà el quart.

A continuació pots veure les dues actuacions de la manresana a 'Got Talen't. I és que a més de prendre-hi part amb els 'No Limits', el mateix dia també hi va participar en un altre número amb el seu professor Kanga.

Tania Cornet com a part del grup No Limits



La manresana, actuant amb el seu professor Kanga