La manresana Mercè Gil participa en els especials 20 anys de «Saber y ganar»

MANRESA

La manresana Mercè Gil és una de les concursants que aquesta setmana han tornat a participar en el concurs Saber y ganar, el més veterà de la televisió espanyola, que enguany celebra vint anys.

Gil, que ha participat en 70 edicions del programa, 52 de les quals seguides, i s'ha convertit en una de les millors concursants de la història de Saber y ganar, va ser una de les convidades d'ahir, coincidint amb el dia del seu aniversari. Divendres de la setmana passada, en què Saber y ganar va iniciar les emissions de celebració dels seus vint anys d'existència, també hi va participar, i hi tornarà novament demà divendres, en què el concurs emetrà una part del contingut en directe per primera vegada.