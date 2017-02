El ball de Progenyx, amb el bagenc Javi Baena, que sorpèn a Got Talent

MANRESA

Amb el públic i el jurat drets i rendits al seu ball. Així és com es va acomiadar de l'escenari deel grup Progenyx, amb el jove de Sant Joan de Vilatorradaa les seves files, que aquest dimarts es va guanyar el pas a la semifinal del programa gràcies a una actuació espectacular.

Format per catorze joves d'entre 14 i 20 anys, i dirigits per Kevin Mora, Progenyx es va presentar al càsting del programa a Barcelona. Allà, els van seleccionar per participar en una gala en directe «perquè els vam agradar i perquè el grup és molt heterogeni, amb persones molt variades», explica Baena, encara eufòric pel resultat de l'actuació un cop emesa per la televisió. La gala es va gravar l'octubre passat a Madrid i va ser emesa ahir.

Va ser una actuació rodona. «Sabíem que ho havíem fet bé, com ho sabem fer, però no que agradaria tant», reconeix el bagenc. Santi Millan, presentador de Got Talent, també aplaudia. «Feia temps que no veia tanta energia en un escenari», deia a càmera. I mentrestant, a la taula del jurat, mentre Jorge Javier Vázquez i Risto Mejide aplaudien, la cantant Edurne i la humorista Eva Hache van unir les mans per prémer a la vegada el botó daurat per enviar directament a la semifinal Progenyx.

L'emissió de la gala on el grup de Baena es jugarà ser o no a la gran final s'emetrà en directe el proper mes de març. El bagenc promet «un xou molt espectacular». Serà de les darreres ocasions que es pugui veure ballar junts els membres de Progenyx, ja que per l'edat d'algun dels seus membres s'hauran de separar en breu i seguir competint separats. En el cas del de Sant Joan, als 17 anys és, a més de ballarí d'aquesta formació, el coreògraf d'una altra, Altrax.