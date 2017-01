VÍDEO: Quim Moya sorprèn el jurat de 'Tú sí que sí' amb el seu art

La Sexta va estrenar aquest dimarts a la nit el seu nou talent show 'Tú sí que sí', i entre els 15 concursants hi va haver una cara coneguda de la cultura bagenca, l'artista Quim Moya. El d'Avinyó va fer una demostració de speed painting, i en tan sols dos minuts va ser capaç de crear una obra que va sorprendre el jurat -format per la cantant Soraya, el coreògraf Rafa Méndez i l'actriu Sílvia Abril- i va passar ronda. En la següent fase, però, i en un duel amb el pianista MFR Armonics, no va trobar prou suport del públic i va quedar a un pas de les semifinals.

Si vols veure l'actuació de Moya, mira aquest vídeo. El final et sorprendrà: