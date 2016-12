Les deu millors sèries del 2016 segons IMDb

EP

L'any televisiu està a punt d'acabar i tots els mitjans aprofiten per fer les seves llistes sobre el més destacat de la graella. L'últim és IMDB, el popular lloc web dedicat a les produccions de la petita i gran pantalla. La prestigiosa pàgina ha publicat una llista de les deu millors sèries del 2016 segons el nombre de visites dels seus usuaris actius.

Una selecció amb alguna sorpresa i moltes certeses, com el primer lloc que torna a ocupar de nou "Juego de Tronos". El rànquing d'IMDB és especialment representatiu perquè es basa en l'activitat estadística de la gent, en lloc de l'opinió d'un reduït grup de crítics.

Per això, aquestes són les 10 millors sèries del 2016 segons IMDB:

1.'Juego de Tronos'

El despietat drama medieval de la cadena HBO inspirat en l'èpica prosa de George R.R. Martin és un any més, la sèrie més popular entre la gent... i la crítica, que també ha aplaudit la seva aclamada sisena temporada.

2. 'Stranger things'

El drama dels vuitanta de ciència ficció creat per Netflix ha estat una de les grans sensacions de l'any. La seva apel·lació a la nostàlgia, l'auge del que reviu i l'acurada atmosfera retro fan que no sigui estrany veure-la en les llistes del més destacat.

3. 'The walking dead'

La ficció zombi post-apocalíptica de la cadena AMC és un altre d'aquests gegants que arrosseguen milions d'espectadors cada temporada. Tot i ser una de les grans oblidades en les llistes d'altres mitjans, el drama basat en la novel·la gràfica de Robert Kirkman segueix sent un dels imprescindibles en la capçalera de la majoria d'espectadors.

4. 'Westworld'

Aquest western de ciència ficció creat per Jonathan Nolan i Lisa Joy per a la HBO, és sens dubte una altra de les apostes més estimulants del menú televisiu actual. Amb una primera temporada dedicada a la profunditat de les seves reflexions i l'intricat de les seves trames, l'audiència no pot esperar per veure la seva segona temporada que s'emetrà el 2018.

5. 'American horror history'

Ryan Murphy és sinònim de produccions 'bizarras'. I la seva gran obra, American Horror Story, no podia ser menys. Amb els gens del seu creador fluint per les seves venes creatives i argumentatives, AHS és un dels fenomens televisius més estables i de major recorregut en l'actualitat.

6. 'The flaix

El gènere de superherois sempre assegura un escapisme als espectadors, encara que la seva recreació en televisió pot decebre per la falta de pressupost que s'entén moltes vegades i de forma equivocada com a recurs imprescindible per rodar una bona sèrie d'aquest tipus. The Flash i Barry Allen demostren que la televisió i les vinyetes no tenen per què estar enfrontades.

7. 'Mr. robot '

El drama protagonitzat per Rami Malek, que pròximament donarà vida al cantant Freddie Mercury en el seu esperat biopic, va ser una de les sorpreses de l'any passat després de la seva estrena a televisió. Tanmateix, la seva segona temporada ha dividit més als espectadors, que després de viure en aquesta bombolla metanfetamínica d'ensomni i deliris de grandesa, han d'enfrontar ara a la dura realitat al costat de Elliot.

8. 'Orange is the new black'

Netflix va recollir aquest drama carcerari basat en fets reals per continuar el seu aclamat recorregut a la televisió. I l'audiència està responent positivament al veure setmana rere setmana a aquestes dones enfundades en monos taronges.

9. 'Vikings'

El canal Història apostar molt fort per narrar la història de Ragnar Lothbrok i les seves audaces expedicions per descobrir noves cultures, terres i riqueses. El drama d'època protagonitzat per Travis Fimmel, l'abandonament de la sèrie no hauria de quedar lluny segons els plans del creador Michael Hirst, torna a ser un dels més reverenciats.

10. 'Daredevil'

Després d'una primera temporada introductòria que va arribar a coquetejar amb el drama judicial més que amb el gènere d'acció i superherois, la segona entrega de Daredevil en Netflix ha estat un carrusel de brutalitat, plantofades i aconseguides coreografies de baralles cada vegada més recurrents. Sens dubte, l'aportació inestimable de The Punisher va ser una gran ajuda en tot això.