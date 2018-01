Basilea, la ciutat de les tres cantonades

Diego Moreno

Assentada a la vora del Rin, a cavall de Suïssa, França i Alemanya, els molins de paper i les impremtes van atreure molts humanistes, com Erasme –el cèlebre filòsof que dóna nom al programa de mobilitat d'estudiants universitaris– i va permetre fer de Basilea, gràcies a les seves idees de llibertat i l'acolliment dels hugonots –calvinistes perseguits a França–, una urbs que va acabar convertint-se en un focus de la indústria tintorera, i més endavant de la química i farmacèutica en la gènesi de la Revolució Industrial.

El riu és la imatge i atractiu principal de Basilea. Amb el seu cabal i la seva llegenda com a frontera i com a llaç entre cultures, alimenta la ciutat. Gairebé es podria parlar d'una civilització renana, amb tot el seu influx romàntic, com ho descriu el poeta romàntic francès Victor Hugo al Rin, la seva obra de viatges i relats que recorre el riu des del seu naixement fins a la seva desembocadura.

I és que l'urbs deu l'àlies d'«encreuament de camins» a la seva més que fotogènica atracció. No únicament és una frase feta. El Rin hi doblega el genoll i canvia de rumb, més que una tanca o una marca fronterera és un colador, un corral de gent i un fluir d'idees i mercaderies. El seu tramvia recor-re diversos països... puges a Suïssa i quatre parades més enllà arribes a França o a Alemanya, segons la línia. També és coneguda en alemany amb el nom de Dreiländereck –escaire dels tres països– i en francès com District donis trois frontières –districte de les tres fronteres.



Capital de l'art

El cor de la ciutat

Amb prou feines amb 200.000 habitants –la tercera ciutat més poblada de Suïssa després de Zuric i Ginebra–, Basilea és una de les capitals mundials de l'art. El gran desenvolupament que va recollir a la darreria del segle XVIII en endavant va permetre una certa mena d'opulència entre els seus ciutadans que es podien permetre el luxe de gastar el seu temps en cultura: en òpera i, sobretot, a col·leccionar art. Avui dia és impossible fer un llibre d'art modern sense haver de demanar drets de propietat a alguna galeria, pinacoteca o museu de Basilea. Prova d'això és la Fira d'Art de Basilea, l'esdeveniment més significatiu del sector. Més de 300 galeries seleccionades acuradament exposen l'art dels segles XX i XXI, i converteixen aquesta fira en el museu temporal més important del món on artistes, col·leccionistes d'art i nombroses personalitats de l'escenari artístic situen Basilea com un dels focus del planeta uns dies en l'equador del mes de juliol.Està format per dues places: la Münsterplats i la Markplatz. La primera, la de la catedral, situada a la part alta d'un turó, treu el cap al Rin i a la riba on els romans van establir Augusta Raurica, les ruïnes de la qual es poden visitar. A la catedral romànica-gòtica, de pedra vermellosa, passa gairebé desapercebuda la tomba d'Erasme. I en segon lloc, la plaça del mercat, presidida per l'Ajuntament renaixentista ple de murals i banyat en el característic vermell que tenyeix la ciutat.

Carrerons en pendent, vorejats d'antiquaris o de botigues de moda que, malgrat l'avantguarda, es resisteixen a abandonar el seu passat medieval. Però l'atractiu el mereix el ja esmentat riu Rin. I és que no és un simple rierol. El desè més gran d'Europa i el segon que més països banya –darrere del Danubi– neix als Alps suïssos i desemboca al mar del Nord passant per ciutats com Estrasburg, Mannhein, Duisburg i Rotterdam. Però és el seu trànsit per aquesta ciutat helvètica el que la fa més especial.

Des de fa anys, els banys al riu han anat guanyant adeptes, i el disseny hi té un paper important. Els turistes que caminen pel seu passeig veuen atònits com riuades de persones a l'espatlla de les quals penja un curiós peix-flotador multicolor –el Wickelfisch– neden a les seves aigües, el que permet conèixer una perspectiva única de la ciutat i les seves històriques ribes, a més de descansar o preparar el cos per a una ruta per la Selva Negra, un massís muntanyenc i destinació favorita per a molts senderistes i cicloturistes al sud-est d'Alemanya. Tota una meravella del medi ambient!