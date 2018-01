Els viatges que has de fer el 2018

L.P.

De les belles aurores boreals d'Islàndia i Noruega fins a Malta passant per Sud-àfrica i l'encant tradicional de Portugal i Xile.

Et mostrem les destinacions que has de tenir en consideració abans de triar les vacances aquest any:

Islàndia



Islàndia, situat a l'extrem nord-oest d'Europa, és un gran atractiu turístic pels seus paisatges i fenòmens naturals i, per què no dir-ho, el país de moda. Aurores boreals, aigües termals, guèisers, cascades i impressionants edificis, Islàndia et sorprendrà de principi a fi.

Xile



Aquest any, Xile celebra el seu bicentenari com a nació independent, una bona raó per passar uns dies al país i descobrir el seu encant. Gràcies a la seva allargada figura, Xile compta amb paisatges tan diversos com el gel de les glaceres del sud, el foc dels volcans i els deserts més extrems en el nord.

Noruega



Les seves enormes cascades i llargs fiords, fan de Noruega una destinació molt atractiva per als amants del bosc. Gaudeix d'aquest país a l'hivern a la llum de l'aurora boreal o/a l'estiu sota el sol de mitjanit. Noruega és inoblidable en qualsevol estació.

Portugal



El nostre país veí està de moda i, per la seva proximitat, resulta una destinació molt assequible i accessible. En poc temps, Portugal s'ha convertit en un dinàmic destí cultural i gastronòmic. A més, en els últims anys s'han obert nombrosos museus i centres d'art. Altres atractius del país són les seves regions vitivinícoles, les seves ciutats barroques i els passejos marítims de les seves ciutats costaneres.

Malta



Aquest any, la capital de l'illa, La Valletta, es convertirà en la Capital Europea de la Cultura i la celebrarà amb molt barroc, música pop, festivals internacionals de cinema i una biennal d'art contemporània. Així mateix, la resta del país ofereix una infinitat d'atractives possibilitats per als viatges: des de temples prehistòrics fins fortificacions del segle XVII i una xarxa de túnels que recorren les seves profunditats.

Sud-àfrica



En 2018, Sud-àfrica commemora el centenari del naixement de Nelson Mandela amb un programa oficial d'esdeveniments esportius, educatius i artístics. Aquesta atractiva aposta, juntament amb un tipus de canvi de divises molt favorable (un euro són 16,33 rands sud-africans), converteixen Sud-àfrica en una destinació molt cridanera per a aquest any.