Seguint les petjades de Luke Skywalker a Tunísia

diego r. moreno

Brises mediterrànies, miratges del mar al desert, palmeres, oasis, medines, socs, cases troglodites, ruïnes romanes, canons... Encaixada entre l´Atles i el Mediterrani, Tunísia ofereix tot un catàleg de paisatges que es desplega per aquesta assolellada destinació que és un cúmul d´exotisme molt a la vora. Els paisatges bíblics del sud de Tunísia són un clàssic en el setè art. Els equips de rodatge de films com la saga de Star Wars, Indiana Jones: A la recerca de l´arca perduda, o La vida de Brian, entre d´altres han aterrat en aquests escenaris. I aquests dies, amb l´estrena d´Els últims Jedi els paratges tunisians tornen a primera línia de l´actualitat.

Ja fa quatre dècades que els palmerars dels seus oasis, els seus cingles escarpats, la sal dels llacs dessecats i els camps de dunes van cridar l´atenció de George Lucas per explicar una de les històries més emblemàtiques del cinema en què Ben Kenobi, Luke Skywalker i R2D2 han deixat petjada. Aquesta història que va tenir lloc fa molt temps en una galàxia molt, molt llunyana, ha atret el focus d´atenció de milers de turistes seguidors d´aquest univers cinematogràfic. Entre les diferents localitzacions escollides pel rodatge de les pel·lícules de les dues primeres trilogies, destaca el poble de Matmata. Fa centenars d'anys, una tribu berber va escollir aquest lloc per amagar-se dels seus invasors i, al mateix temps, protegir-se de les altes temperatures que es registren en aquestes latituds. Per a això van idear uns habitatges d´allò més peculiars: uns immensos forats excavats a terra que servien de pati per als habitatges troglodites assentats als voltants.

A 80 quilòmetres es troba Tataouine, nom que va inspirar al cèlebre planeta desèrtic Tattoine. En lloc de jawas i sanguinaris bandits tusken, en aquestes cases subter-rànies resideixen hospitalaris beduïns i un grapat de famílies. Altres habitatges estan abandonats i alguns s´han transformat en negocis que aprofiten l´atractiu cinèfil, com l´hotel Sidi Driss: des dels modestos habitacles es pot viure l´experiència d´un autèntic troglodita o d´un cavaller jedi. En aquest formiguer mil·lenari es van rodar les escenes interiors de la casa de Luke Skywalker, i molts dels seus veïns van exercir com a extres. Avui dia, el decorat roman intacte.

Actualment menys turistes visiten el sud del país i els pocs que queden a Tunísia es concentren a l´estiu. La Revolució del gessamí, metxa que va donar inici a la Primavera Àrab el 2011, ha espantat els turistes, encara que ara, a poc a poc, comencen a tornar al país, sobretot a les zones costaneres. Al litoral del nord se situa la capital, Tunísia, un lloc que mescla la tradició amb la modernitat. Té el seu epicentre a la medina, amb un embull de carrerons plens de comerços on l´art del regateig és consubstancial. La custodia la Gran Mesquita. I a escassos quilòmetres es troba el jaciment d´una de les ciutats més poderoses de l´antiguitat, Cartago, patrimoni de la Unesco des del 1979.

Més al sud es troba un altre punt turístic més salvatge i exòtic, l´illa de Djerba. Separada del continent per un canal al qual els romans ja van dotar d´una calçada, exhibeix l´essència del Mediterrani i del Sàhara, i mostra el desordre de la tumultosa història que ha sofert aquest país: antigues ruïnes romanes o cartagineses, mesquites senzilles de l´islam del Mediterrani, una fortalesa espanyola... i fins a un punt de pelegrinatge per als jueus que la converteixen cada mes de maig en la Jerusalem d'Àfrica.

Al mig es troba una casa en ruïnes, que en el seu moment va ser un dels nombrosos escenaris de rodatge de Star Wars, la cantina de Mos Eisley, que malgrat el seu estat, convida als seguidors de les pel·lícules galàctiques a endinsar-se en aquest refugi de contrabandistes, lloc on el Jedi Obi-Wan Kenobi i Luke Skywalker coneixen el corellià Han Solo i el seu copilot, Chewbacca. Que la força t'acompanyi!