Pobles que semblen trets d'un conte de Nadal

Redacció

Són llocs que es queden gravats a la retina. Estampes que poden il·lustrar qualsevol conte nadalenc, ja sigui pels seus imponents castells medievals, per les seves casetes màgiques o per ser el bressol del famós Pare Nadal. Hi ha pobles al món que semblen sortits de les pàgines dels relats dels germans Grimm. Alguns estan lluny de les nostres fronteres i altres més a prop del que pensem.

Aquí et deixem una selecció d'alguns dels més bells:

Sos del Rei Catòlic - Aragó

Carregat d'història, aquest poble d'Aragó és un lloc perfecte on passar uns dies al desembre per les festes de Nadal. Malgrat el fred, perdre's pels carrerons medievals que van a donar al Palau Sada, lloc on va néixer Ferran el Catòlic -per això el nom de la localitat - és tota una experiència on contemplar les seves muralles i esglésies, a més de la mítica Plaça de la Vila. S'hi troben algunes pastisseries tradicionals on comprar el seu més preuat menjar, la xocolata.



Oficina de turisme: Carrer Madrigal Altes Torres, 0 |

Web: turismo@sosdelreycatolico.com | Tlf. 695 28 05 45/646 21 63 46

Què veure: Visites guiades al Palau de Sada i a la vila amb el seu recinte emmurallat; l'Església de Sant Martí de Tours i l'Església de Sant Esteve.

On menjar: 'La cuina del principal' - 948.888.348 | Especialitat: Carns a la brasa, bolets i caça.

Romanievi - Finlàndia

Romanievi és la capital de Lapònia, la porta d'entrada a un dels llocs més espectaculars del planeta i. per descomptat, la ciutat del Pare Nadal. És allà on els més aventurers i els més petits poden anar a conèixer al barbut més estimat del Nadal, ja que viu a tan sols vuit quilòmetres del centre de la ciutat. Durant aquestes dates, gaudir d'una bona aurora boreal és més que probable, encara que el recomanable és acudir-hi amb roba d'abric ja que les temperatures poden ser sota zero.



Oficina de turisme: Lordi 's Square Maakuntakatu 29-31 |

Web: travel.info@rovaniemi.fi | Tel: +358 - (0) 16-346 270

Què veure: Centre de ciències àrtic Arktikum; Ranua Wildlife Park, a una hora de la ciutat, i Arctic Snowhotel.

On menjar: 'Santa' s Salmon Place '- +358 46 9585169 | Especialitat: Salmó fresc.

Pedraza - Segòvia

Aquesta localitat va ser protagonista de l'anunci de la Loteria de Nadal del 2013, encara que la seva història ve de lluny.

Situada a la província de Segòvia, és una vila emmurallada i ha estat declarada en més d'una ocasió com un dels pobles medievals més bonics d'Espanya. En els seus límits amaga moltes històries, com que al castell que van aixecar els àrabs, on es va refugiar el Califa de Còrdova Abderramán III.



Oficina de turisme: C / Real, 3 |

Web: turismo@pedraza.info | Tlf. 921.508.666

Què veure: Porta de la Vila i presó medieval; Plaça Major i Carrer Real, i el castell de Pedraza.

On menjar: 'El jardí' - 921 50 98 62 | Especialitat: Xai i garrí rostit.

Eguisheim - França

Situat a la regió d'Alsàcia, els carrerons d'aquest petit poble francès són tot un espectacle. Està catalogat com un dels municipis més bells de França i, a més, és el bressol del vi alsacià, amb denominació d'origen.

Les seves muralles, els seus balcons coberts de flors i plantes, i les seves cases típiques alsacianes són el major atractiu del lloc, que per Nadal compta amb un típic mercat a la Place du Marché i Place Mgr Stumpf. L'artesania i els dolços són el major reclam del mateix.



Oficina de turisme: 22A Grand-Rue | Tfn. 333 89 23 40 33

Què veure: Muralles amb doble fortificació per la Rue du Rempart; diferents fonts, la més important a la Plaça del Mercat, d'estil renaixentista; Església de Sant-Pierre et Saint-Paul, i el castell de Bas d'Eguisheim.

On menjar: Au Vieux Porxo - 03 89 24 01 90 | Especialitat: Formatges i vins casolans.

Frías - Burgos

Aquesta localitat burgalesa és aclamada per la seva bellesa i història. Apareix citada per primera vegada en textos de la segona meitat del segle IX. Amb sepulcres rupestres al voltant de la parròquia de Sant Vicenç, els furs i senyorius van ser essencials en la seva història.

Així, és la ciutat més petita d'Espanya i Senyoriu dels condestables de Castella. Donar una volta pels seus carrerons i visitar el seu castell medieval, situat al capdamunt de la localitat, són activitats per a una perfecta estampa de Nadal, especialment si tot està cobert de neu.