Sant Petersburg: De la vida dels tsars a la Revolució Russa

Petrograd, Leningrad, Sant Petersburg, Piter, com l'anomenen els oriünds, va néixer pel desig d'un tsar, Pere el Gran, de donar sortida a Rússia al mar. Construïda el 1703 amb la intenció d'esdevenir la capital i la finestra del país cap al món occidental. Infinitat de palaus, esglésies de cúpules daurades, places colossals, bells canals i ostentosos ponts fan que la ciutat, i amb raó, sigui considerada com la Venècia del Nord. Com a valor afegit, Sant Petersburg té la prestigiosa pinacoteca Hermitage, situada al Palau d'Hivern. Un museu el luxe del qual pot arribar a esglaiar.Malgrat la seva joventut, la ciutat ha acollit nombrosos esdeveniments històrics. El 25 d'octubre del 1917, al calendari julià, o el 7 de novembre –per al calendari gregorià, l'utilitzat en la major part del món–, a les 21.40 h, un tret dels canons del creuer Aurora, atracat al riu Neva, va donar el senyal per començar l'assalt al Palau d'Hivern que va iniciar la Revolució d'Octubre, que va acabar amb els bolxevics en el poder de Rússia, la qual cosa deixaria enrere un període feudal de l'època tsarista per començar-ne un altre que convertiria el país en una de les grans potències del món.

Dues dècades més tard, Hitler es va fixar en Rússia i especialment en Leningrad. Era el bressol de la revolució i el símbol de la cultura russa, a més, allí es trobava l'única fàbrica productora de tancs pesants, cotxes i trens blindats del món. Sant Petersburg va patir un dels pitjors episodis de la Segona Guerra Mundial perquè va estar més de dos anys assetjada.

Amb el final de la guerra, la ciutat va deixar enrere les penúries sofertes, i va recobrar la seva normalitat amb el pas dels anys. Avui dia té més de 3.700 relíquies històriques i culturals que representen diferents estils i escoles arquitectòniques del món. Inclosa en la llista de Patrimonis de la UNESCO, Sant Petersburg és la vuitena ciutat turística més atractiva del món. Amb gairebé 5 quilòmetres de recorregut, l'avinguda Nevsky és l'artèria principal de la ciutat que recorre, amb tot un compendi d'elegants botigues, ostentosos edificis i luxosos restaurants i cafès que xoca amb el seu passat comunista i entronca amb els excessos del període tsarista.

Tota aristocràcia mereix el seu palau i el que Versalles va ser per a Lluís XIV, Peterhof ho va ser per als tsars, que deixa al seu homònim en segon lloc quant a extensió es refereix. Situat a 30 quilòmetres, és considerat una exhibició grandiloqüent de la vida opulenta i desmesurada dels tsars.

Com que és tan al nord, Sant Petersburg gaudeix d'una temporada –coneguda com las Nits Blanques– en què el sol no es pon del tot i que atorga a la ciutat una atmosfera molt especial. De maig a mitjan juliol la ciutat entra en ebullició cultural amb infinitat de concerts, obres de teatre, espectacles de ballet i òpera que apropen habitants i visitants a la metàfora del seu souvenir més característic: una matrioixca que quan és oberta allotja altres figures que al seu interior guarden una infinitat de secrets. Talment com l'antiga capital russa.