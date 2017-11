Bremen, la ciutat dels germans Grim

DIEGO R. MORENO

Hi havia una vegada uns germans anomenats Grimm que escrivien contes infantils per gua-nyar-se la vida. En un d'ells, Els músics de Bremen, un ruc, un gat, un gos i un gall van cap a la ciutat fugint d'una amenaça per triomfar com a instrumentistes. Pel camí espanten, amb les seves pròpies arts, uns temuts lladres. Malgrat que es desconeix si van arribar a l'antiga capital hanseàtica o si es van quedar pel camí vivint noves aventures, aquesta rondalla és el símbol de la ciutat, que expira per tots els porus del centre històric una alta dosi de tradició musical i marinera.Banyada pel riu Weser, que desemboca a la ciutat germana de Bremenhaven, l'urbs dels Quatre Músics comparteix amb naturalitat un centre històric ple de mercats, places, esglésies, monuments... Està declarat patrimoni de la Humanitat per la Unesco.

I, és clar, no podia faltar-hi l'estàtua dels famosos ambaixadors. L'un damunt de l'altre fan imaginar als visitants que miolen, cloquegen, borden i bramen, mentre en realitat escolten els flaixos de les càmeres i els mòbils i algun turista que, com explica la tradició, agafa les potes del ruc, que rellueixen de tant frec, i demana un desig perquè es torni realitat. Petits i acollidors cafès conviden a descansar i gaudir de l'alegre ambient del centre. Els amants de la cervesa alemanya poden i han de visitar la fàbrica Beck, una de les 1.200 que omplen el país.

A pocs minuts a peu de la fabulosa plaça Major, es pot admirar el riu Weser, que travessa el cor de la ciutat i de l'emblemàtic barri de Schnoor, ple de comerços tradicionals i encantadors restaurants que ofereixen una variada gastronomia per degustar en les seves típiques terrasses, així com els vaixells o els tradicionals mercats ambulants d'antiguitats, que fan del passeig una experiència deliciosa per al turista.

Carrers estrets i cases petites a les quals sovint s'accedeix per angostos passadissos que donen a uns patis comuns a cel obert. Aquests, que amb freqüència obliguen el visitant a ajupir-se per circular-hi, són un dels senyals d'identitat d'aquest districte. Situats a només cinc minuts a peu del centre, aquests carrers ofereixen un aspecte tranquil i una atmosfera que sembla haver quedat ancorada en el temps, en algun punt de la llunyana edat mitjana. De tornada a la plaça del Mercat hi ha el carrer Böttcherstrasse, o dels boters, un estret i molt turístic passatge amb restaurants, tendes, algun museu i un curiós carilló.

Mentre que al sud d'Alemanya se celebra l'Oktoberfest, al nord tenen 17 dies seguits d'Ischa Freimaak, que se celebra del 15 al 31 d'octubre (ara ja fem tard), en els quals la tardor es converteix en estat d'excepció a Bremen. L'aroma de les ametlles garapinyades embolica la ciutat, i a l'esplanada els llums de colors dels cavallets omplen de màgia les tèbies nits de tardor. La mescla de diversió, companyonia i emoció és una sensació que embolcalla el visitant i que val la pena ser viscuda en la fira popular més antiga i la tercera en grandària d'Alemanya.