Edimburg: Esperit jove i màgic

MARTÍN ALONSO

Edimburg té màgia. Hi ajuda, per crear aquesta sensació mística, l'arquitectura i l'ambient de l'Old Town: per qualsevol delscarrerons o els pubs que envolten la Royal Mile –la via que uneix el castell amb el palau Holyroodhouse–, esperes que t'assalti algun personatge taverner imaginat per Sir Walter Scott. Tot això es percep tot just fer un cop d'ull a la coberta de la ciutat, però si un creua la boira, el torrent d'emocions es dispara: en una urbs d'aspecte tan clàssic, l'avantguarda marca el pas entre rock, whisky, bon menjar i molta diversió.

Edimburg és una destinació perfecta per a una escapada curta i intensa. Petita –el radi compost per Old Town i New Town–, els millors racons de la capital escocesa es poden descobrir a peu –els únics viatges en autobús es poden reservar per connectar amb l'aeroport.

Al mapa, apareixen diverses parades d'interès: la catedral de Saint Giles, el castell –amb els seus tresors de la corona britànica, els museus militars i les canonades l'hora en punt–, perdre's per la Royal Mile, gaudir de l'arquitectura victoriana de la New Town, deixar-se caure pel mercat ambulant dominical de Stockbridge, pujar a Calton Hill, o esmorzar de pícnic a Princes Garden amb vistes al monument a Scott.

La llista anterior serviria de full de ruta per a qualsevol turista, però Edimburg amaga petits tresors per gaudir amb els sentits. N'hi ha prou de gratar una mica: prendre's una Innis and Gunn –cervesa– a la terrassa del Maxies Bistro, gaudir d'un haggis –plat típic escocès, a base de freixures de be o ovella (pulmó, estómac, fetge i cor) a l'Arcade, assaborir una copa d'Ardbeg –whisky– en qualsevol pub i passar una nit de gresca i música en directe a Cowgate Street.