Els pobles més bonics i màgics del món

M.C.

Més enllà de grans ciutats i coneguts racons, el món amaga centenars de localitats dignes de descobrir. Pobles carregats de màgia gràcies als privilegis que els ha donat la naturalesa o pel gran treballa arquitectònic amb què s'han construït. A la muntanya o al costat del mar, les possibilitats són moltes, sobretot per als aficionats a captar les millors imatges, ja que aquests llocs poden presumir de ser el més retratats i compartit a les xarxes socials pels turistes.

Tot un exemple de bellesa i espectacularitat que no s'ha de deixar de descobrir i que pot convertir-se en destí del teu proper viatge. Segueix llegint i descobreix-los.

Giethoorn - PAÏSOS BAIXOS

Coneguda com 'La Venècia dels Països Baixos' o 'La Venècia del nord', la localitat de Giethoorn, a la província d'Overijssel, és una de les ciutats dels Països Baixos on la circulació de cotxes està prohibida. El poble té 2.620 habitants i és famós pels seus nombrosos ponts i vies navegables. Al principi va ser creat sobre torba i entre diferents llacs per això va caldre fer canals. Les cases semblen construïdes sobre illes petites unides per ponts, més de 170, que van ser construïts pels mateixos veïns per poder comunicar les seves cases amb els carrers adjacents. Ha estat considerat com un dels pobles més bonics d'Holanda, i és que les seves teulades de palla i petites casetes el fan especial.

Hallstatt - ÀUSTRIA

La màgia d'aquesta petita vila austríaca emmudeix als seus visitants. Per aquest motiu fins i tot la Xina ha intentat replicar el poble. Amb tan sols 800 habitants, Hallstatt s'ha convertit en el llogaret favorit de fotògrafs aficionats i instagramers. El 1997 el seu paisatge va ser declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. I és que per a alguns és un dels llocs més bonics d'Europa. El seu encant es deu al fet que està situat en un marc incomparable. A un costat, l'escorten els Alps. A l'altre, el llac Hallstätter li serveix de mirall. Tot un luxe per als sentits.

Illes flotants dels Uros - BOLÍVIA I PERÚ

A la meitat de la immensitat del llac Titicaca, el d'aigua navegable més alt del món, un poble ple de màgia s'alça a la frontera entre el Perú i Bolívia: les illes flotants dels Uros. Ells són els descendents d'una civilització més antiga que els inques que, al principi, es creu que vivien als marges del llac Uro-Uro, actual Bolívia, i que davant el perill de la conquesta inca van decidir buscar refugi al mig del Titicaca construint les seves pròpies illes. Així, els illots són més de 30 i es troben construïts sobre blocs d'arrels de les bogues que, en descompondre's, produeixen gasos que queden allà atrapats afavorint la flotació. Cada vegada que cal lloc per a una nova família, construeixen un altre illot, que va reforçat amb canya, element que també fan servir en les seves barques. Un lloc, si més no, curiós.

Simiane la Rotonde - FRANÇA

Entre el massís de Luberon i el País de Forcalquier, envoltat d'oliveres i camps de lavanda, es troba el poble penjat de Simiane la Rotonde, que forma un conjunt típicament provençal. Dominat per la forma circular del castell medieval, s'alça el poble vell, ple d'encant. Aquí, tot convida a passejar: carrerons empedrats plenes de flors i envoltades de belles mansions, els tallers d'art i artesania, i els pintorescos mercats coberts del segle XVI que ofereixen una bella vista sobre el paisatge circumdant. Tot un lloc on relaxar cos i ens i gaudir d'unes vistes espectaculars.

Marsaxlokk - MALTA

Marsaxlokk és un petit i pintoresc poble a la costa sud oriental de Malta. Té una població d'aproximadament 3.000 persones i es coneix com el poble dels pescadors. A la zona és molt famós perquè d'allà provenen les famoses gòndoles utilitzades per a la pesca a tot l'arxipèlag, conegudes com Luzzu. Allà és gairebé impossible veure una tempesta, de manera que les cases estan pràcticament enganxades a la mar. Les seves cases d'arenisca i el blau de l'aigua converteixen aquest lloc en tot un espectacle.

Reine Lofoten - NORUEGA

Molts dels que han pogut anar-hi diuen que Lofoten és un poble de conte. Situat al costat d'un fiord, cada any atrau milers de visitants, i això que tan sols compta amb 350 habitants. Elegit en innombrables ocasions com la població més bonica del país, un cop més els amants de la fotografia podran retratar els millors paisatges per emmarcar després a casa seva. El seu entorn de muntanya, les seves cases, algunes amb sostres d'herba, la flota pesquera... un lloc de somni!

Uchisar - Turquia

És un dels llocs més coneguts de Turquia per l'encant d'alguns dels seus edificis. I és que, en aquest poble de la Capadòcia, el més característic és que es poden trobar bells exemples de cases troglodites excavades en el feble subsòl de la regió. A més d'això, compta a la part alta amb una estructura que corona un promontori, anomenada el Castell d'Uçhisar. Aquest nom li va ser donat per la seva característica cresta en forma de dos pics triangulars, voltada per altres dos de més petits que semblen torrasses. Així, habitatges i hotels es poden trobar dins de coves, tot i la majoria de la població no visqui en aquesta zona concretament.