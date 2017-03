Viatges: Siena

Siena és una ciutat amb orígens que es remunten a l'època etrusca (segle I a.C.) i, per tant, és plena de vestigis de diferents moments històrics. Tot i això, l'Edat Mitjana coincideix amb el període de màxima esplendor d'aquesta ciutat de la Toscana.

D'aquesta època daten algunes de les construccions i monuments més destacables de Siena: el Duomo, d'estil gòtic, es va començar a construir al segle XII; el Palau Piccolomini i el Palau Salimbeni, dels segles XV i XIV respectivament; i la famosa Piazza del Campo, considerada com una de les places medievals més boniques d'Europa. Punt que era i segueix sent el centre neuràlgic de la ciutat i comprèn edificacions com l'Ajuntament o la Torre de Mangia, ambdós del segle XIV.

Una de les cites tradicionals més concorregudes de la ciutat és el Palio de Siena, que se celebra a l'estiu a la mateixa Piazza del Campo i és actualment una de les carreres de cavalls més antigues del món, ja que té una tradició de més de 900 anys.

Superfície 118 km2

Ubicació Siena es troba dins la regió italiana de la Toscana, un dels paisatges més bonics i característics del país. Està situada a només 50 quilòmetres de Florència i a uns 180 de la capital, Roma.

Població Més de 53.000 habitants

Clima Els mesos de desembre i gener són els que registren les temperatures més baixes, tot i que rarament arriben sota zero. Per contra, els mesos més calorosos són juliol i agost amb una temperatura màxima mitjana de 32ºC, amb dies llargs i lluminosos i nits més temperades.

Economia Es tracta d'una ciutat que viu principalment del turisme, que està enfocat directament a la cultura i la història del municipi. S'organitzen una gran quantitat d'espectacles, fires i festivals culturals que atrauen milers de visitants.

Curiositats El centre històric de la ciutat de Siena està declarat com Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO

Comunicacions La millor manera d'arribar a Siena és amb tren, autobús o cotxe des de qualsevol dels aeroports més propers: Pisa, Florència o, fins i tot, Bolonya o Roma; amb sortides des de Girona i Barcelona.