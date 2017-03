Escapades: Porto

AMIC

és la segona ciutat més important i gran de Portugal, després de la seva capital, Lisboa. El seu centre històric és un entramat de carrers estrets plens d'edificis, monuments antics i espectaculars mosaics, tot plegat té un aire decadent a la vegada que elegant. Tant és així que elfou declarat com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l'any 1996. Allà hi trobem la, una barreja d'estils de diferents èpoques; la Torre dos Clérigos, un mirador del segle XVIII des del qual es pot observar tota la ciutat; l'Avinguda dels Aliats, l'únic carrer ample del centre i una de les principals vies de trànsit de la població portuguesa.

A més del casc antic, una de les zones més turístiques és la Ribeira, la ribera del riu Duero pel seu pas per Porto. Hi ha diversos ponts que travessen el corrent: un d'ells és l'impressionant Pont Don Luis I, obra d'un deixeble de Gustave Eiffel; o també el més llarg de Porto, el Pont d'Arrábida. Prop de l'aigua trobem el Mercat de Bolhao, de més de 100 anys d'història. Es tracta d'una de les zones més animades i populars de la ciutat que s'ha convertit en un punt de referència de l'autèntica vida de Porto fora dels tòpics.

La "Ciutat del Duero" és també un destí on el vi i la gastronomia són dos dels grans protagonistes. D'una banda, la intensitat aromàtica dels vins amb denominació d'origen d'aquesta regió portuguesa poden conquistar fins els paladars més exigents. D'altra banda, el menjar de Porto ens recordarà la nostra pròpia gastronomia amb un toc afegit: no oblideu provar els pasteles de Belém o els petiscos, la versió portuguesa de les tapes.

Superfície 41,3 km²

Ubicació Porto és una ciutat portuguesa situada a la regió del Nord. De cares a l'oceà Atlàntic, Porto és el lloc de desembocadura del riu Duero

Població 237.591 habitants al municipi i 2.479.000 a l'àrea metropolitana

Clima Degut a la seva situació geogràfica, Porto té un clima mediterrani però amb influències oceàniques. Això es tradueix amb un clima temperat que al llarg de l'any oscil·la entre els 5 i els 25 graus

Economia Porto és el centre d'una comarca coneguda pels seus vins, molts dels quals s'exporten a l'estranger. És per això que la indústria vinícola té molta força en l'economia de Porto. També destaquen la indústria tèxtil (especialment cotó, llana i seda), el cuir, la ceràmica, les foneries, les conserves i la fabricació de pneumàtics

Curiositats El seu centre històric està inscrit com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO des de 1996

Comunicacions Des de Barcelona podem arribar a Porto amb avió. L'aeroport es troba a només 12 quilòmetres del centre i s'hi pot arribar en metro