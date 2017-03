Escapades: Heidelberg

AMIC

Situada a l’interior del país i pròxima a la frontera francesa,és una de les ciutats amb més encant d’Alemanya. Artistes com Mark Twain, Johannes Brahms o Joseph Turner es van declarar admiradors de la ciutat, considerada com una de les més romàntiques del país.

Heidelberg és sinònim d’història: l’atracció turística més important és el seu castell, que està format per diversos edificis construïts en diferents èpoques tot i que la part més antiga data de 1214. D’altra banda, el famós pont de la ciutat (construït l’any 1788), sobre les aigües del riu Neckar, ofereix una vista única de la ciutat i els seus voltants. A més, tant la seva universitat, fundada al 1386, com la seva biblioteca pública (1421) són les més antigues d’Alemanya.

Deixeu-vos perdre pels carrers empedrats i plens d’història i probablement arribareu a la Marktplatz, el centre neuràlgic de la ciutat, amb terrasses on seure a contemplar alguns dels edificis històrics que hi ha: l’Ajuntament, el Haus zum Ritter o el palau barroc de l’Acadèmia de les Ciències. A la mateixa plaça, durant el dia els agricultors segueixen venent els seus productes com a l’Edat Mitjana, però si visiteu la ciutat al desembre podreu gaudir de la màgia del mercat de Nadal.

Superfície

108,23 km2

Ubicació

Heidelberg es troba al sud-oest d’Alemanya, a la vall del riu Neckar, un dels afluents del Rin. Se situa a uns 90 quilòmetres de Frankfurt i a poc més de 110 d’Stuttgart. La frontera francesa es troba a menys de 80 quilòmetres.

Població

Aproximadament 150.000 habitants.

Clima

Aquesta ciutat alemanya té un clima oceànic, caracteritzat per temperatures suaus i abundants precipitacions. Tot i això, Heidelberg es troba en una de les regions més càlides d’Alemanya, cosa que fa que la seva flora i fauna sigui molt variada i peculiar, amb poblacions de cotorres africanes i també de cignes siberians.

Economia

El sector tecnològic i de recerca científica té tanta força que Heidelberg és un punt de referència en aquests àmbits no només a Alemanya, sinó també a nivell mundial.

Curiositats

Heidelberg és seu de la universitat més antiga del país i, degut a la gran quantitat de construccions històriques i la seva bellesa, és considerada per molts com “la ciutat més romàntica d’Alemanya".

Comunicacions

Els aeroports més propers amb sortides des de Barcelona són el de Frankfurt o el d’Stuttgart i, a partir d’allà, es pot arribar a Heidelberg amb cotxe, tren o autobús.