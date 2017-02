Escapades: Brighton, una ciutat plena de colors

AMIC

Si pensem en Anglaterra, segurament li associarem paraules com: boira, pluja, mal temps, foscor... En canvi, la ciutat anglesa Brighton és tot el contrari. És una població plena de colors, vibrant i divertida, amb moltes coses a fer i a veure. Tot això que actualment sigui una de les ciutats més visitades del Regne Unit, amb més de 8 milions de turistes cada any. Els seus principals atractius són el seu moll i els seus carrers, plens de terrasses i ambient, tant diürn com durant la nit.

Si arribem a Brighton amb tren i ens dirigim cap a la costa, passarem per North Laine, la zona alternativa per excel·lència de la població. En els seus nombrosos carrers trobarem centenars de botigues autèntiques i acolorides: bons llocs on menjar i beure alguna cosa, botigues de discos antics, botigues de segona mà, de roba alternativa o vintage, cafeteries i mostres de street art repartides per les parets dels locals.

Seguim la ruta fins arribar a la platja i les típiques casetes de colors, excel·lent per passejar i des d'on podrem contemplar el Palace Pier, un dels llocs més mítics de la ciutat. Es tracta d'un moll de fusta que s'endinsa al mar on hi podrem trobar atraccions de tota mena.

El pròxim punt d'interès serà el port esportiu de la població, que assegura una tranquil·la passejada que pot acabar amb una degustació de fish & chips en alguna de les terrasses de la platja. Així mateix, podrem aventurar-nos a practicar algun esport aquàtic com el caiac o una classe de paddle board.

Què has de saber de Brighton?

Superfície: 58 km2

Ubicació: Està situada a la costa sud d'Anglaterra, dins el comptat de Sussex de l'Est, i molt propera al Canal de la Màniga

Població: 155.919 habitants

Clima: Degut a la seva situació, el clima sol ser càlid en comparació amb la resta del país. Durant els estius les temperatures oscil·len entre els 25 i els 28 graus de mitjana, mentre que els mesos amb més precipitacions són els de tardor

Economia_ Ja des del segle XVIII la ciutat va créixer enormement a nivell econòmic gràcies als seus atractius turístics. Una moda que ha anat a l'alça i que actualment suposa la principal font d'ingressos de la població. La cultura i l'art en general, però, també tenen un gran impacte en l'economia de Brighton

Curiositats: El Brighton Dome, un centre dedicat a tot tipus d'arts, va ser el lloc on Pink Floyd va estrenar el seu mític Dark Side of the Moon l'any 1972; i on dos anys després es va celebrar el festival d'Eurovisió que va guanyar Abba

Comunicacions: Es troba a poc menys de dues hores amb cotxe del centre Londres però també hi trobarem connexions amb transport públic que, des dels aeroports de Gatwick i Heathrow queda a menys d'una hora. Des de Barcelona hi ha moltes companyies aèries amb vols fins a la capital anglesa, a preus adaptats per a tot tipus de butxaques