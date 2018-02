8 restaurants del Bages per celebrar Sant Valentí

Vols un restaurant per celebrar Sant Valentí?

REDACCIÓ | MANRESA Sant Valentí ens presenta una bona excusa per sortir a dinar o sopar amb la parella. Si ets dels que fas plans a última hora, aquí tens un llistat de 8 restaurants de les nostres comarques on aquest dimecres, 14 de febrer, pots anar a fer un mos. Fes clic sobre cada un d'ells per accedir a la fitxa amb la direcció i el telèfon.

Cal Spaguetti (Manresa)

Especialitzats en peix i marisc. Pàrquing gratuït.

Can Ladis (Sant Fruitós)

Menú diari 20 euros, tot inclòs (els dimecres obre als migdies, no a la nit).

Kursaal Espai Gastronòmic (Manresa)

Menú del dia per 13,50 euros. Menú Kursaal per 22 euros. Obert tots els dies.

Cal Calet (Fonollosa)

Menu diari per 10 euros. També fan esmorzar de pagès.

Els Noguers (Manresa)

Menú diari 13 euros.

Cube Food&Drink (Manresa)

Menú del dia: 13,50 euros. Menú de sushi: 25 euros.

Cal Magre (Callús)

Menú diari per 12.50 euros.

La Creperia (Manresa)

Àmplia oferta de dinars i sopars.