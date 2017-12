Els millors restaurants on menjar molt bé per 35 euros

Redacció | Manresa

Encara no brillen en el firmament de l'alta cuina, però alguns d'ells són candidats a formar-ne part i segur que hi menjareu molt bé i a un preu raonable. Estem parlant dels restauants qualificats com aper part dels inspectors de la prestigiosa Guia Michelin que destaquen per la seva bona relació qualitat-preu: Segons la guia s'hi pot fer un àpat per menys de 35 euros.

A la Catalunya Central n'hi trobem quatre. El Somiatruites d'Igualada, la Fonda Pluvinet de Martinet, la Casa Patxi d'Alp i la Taverna dels Noguers a l'Alt Urgell.

Aquesta és la llista:



Territori Regió7, la Catalunya Central

Somiatruites (Igualada)

Fonda Pluvinet (Martinet)

Casa Patxi (Alp)

La Taverna dels Noguers (El Pont de Bar)



Província de Barcelona

Olmosgourmet (Badalona)

Fonda España (Barcelona)

Freixa Tradició (Barcelona)

Senyor Parellada (Barcelona)

Vivanda (Barcelona)

Ca nArmengol (Santa Coloma de Gramanet)

Mirko Carturan Cuiner (Caldes de Montbui)

Fonda Europa (Granollers)

Lucerón (Montonès del Vallès)

Duuo (Sabadell)

Can Ferrán (Sant Quirze del Vallès)

El Cel de les Oques (Terrassa)

Sara (Terrassa)

Vapor Gastròmic (Terrassa)

Can Poal (Vallromanes)

Divicnus (Vic)

Resta de Catalunya