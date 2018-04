Bescuit de cacau i galetes al microones: un deliciós pastís en 15 minuts

R.E. Tens una festa i amb no tens temps per preparar res? En menys de 15 minuts pots fer un pastís casolà amb ingredients que a més sempre tens a casa. Descobreix a continuació com fer un pa de pessic de cacau i galetes al microones, pas a pas:

Ingredients del pa de pessic de cacau i galetes:

- 4 ous

- 30 galetes Maria

- 1 got d'oli d'oliva

- 1 got i mig de cacau soluble

- 1 got de sucre

- 1 got de llet

- Llevat en pols (1 sobre)

Bescuit de cacau i galetes, pas a pas

1. L'elaboració és molt senzilla i únicament caldrà ajuntar tots els ingredients i remoure'ls amb la batedora.

2. Posteriorment, s'introduirà la barreja en qualsevol recipient que es pugui ficar al microones i es deixarà reposar durant cinc minuts.

3. S'introdueix al microones durant dotze minuts a la màxima potència possible.

4. Finalment, caldrà deixar-ho refredar i ja està llest per consumir!