T'ensenyem els trucs per preparar una taula de formatges perfecta

No és senzill preparar-la bé. Getty Images

O.O La taula de formatges és un plat senzill i deliciós que s'ha convertit en una de les opcions més habituals per oferir als nostres convidats, ja sigui com a aperitiu, berenar o fins i tot com a plat principal del menú.

Les múltiples varietats de formatges disponibles, tan diferents unes de les altres, permeten apostar per aquesta fórmula sense caure en la monotonia i evitant la repetició.

No obstant això els experts coincideixen en que hi ha una sèrie de formatges que no han de faltar mai en la nostra taula, la qual ha de ser sempre variada i incloure diverses intensitats, textures i tipus.

El recomanable és que aquesta es compongui d'entre 5 i 7 elements, ja que a partir de la mitja dotzena és més complicat apreciar els matisos que defineixen a cada un d'ells. També és adequat que compti amb varietats untables, toves, curades, blaves i fumades, a més d'intercalar formatges de major i menor intensitat, i aquells de diferent procedència animal.

Així, en una taula de formatges no poden faltar els suïssos Gruyère o Emmentaler, els francesos Brie o Camembert, els tradicionals formatges manxecs i els formatges blaus, a més d'altres habituals com el Tilsit o el Bonsecours.



Importància de la presentació i l'acompanyament

Un cop seleccionats els protagonistes de la nostra taula cal saber com presentar-los, ja que cada formatge requereix d'un tall concret per aprofitar al màxim les seves qualitats. A més aquests haurien d'anar presentats en funció de la seva intensitat, començant per aquells més suaus i finalitzant amb els més forts.

Un altre factor a tenir en compte és l'acompanyament, com per exemple diferents tipus de pans i embotits, així com fruites dolces, fruits secs i diverses confitures. Tot això amb l'objectiu que el paladar no se saturi i pugui degustar tots els matisos i sabors dels formatges.