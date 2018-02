RECEPTA | Pollastre escabetxat amb taronja

Dolors Gómez. Escola de Cuina Lleure Ingredients

4 cuixes de pollastre desossades

2 taronges

100 cc de vinagre

1 ceba

3 grans d'all

50 g panses de Corint

150 g cintes de pasta fresca

400 cc d'oli

50 g de mantega

Preparació

Saltem la ceba trinxada i els grans d'all. Quan estigui daurada hi afegim ratlladura de taronja i grans de sucre. Hi afegim les cuixes de pollastre trossejades, sense pell. Quan el pollastre comenci a agafar color hi incorporem el suc de 2 taronges, vinagre, 1 vas d'aigua i ho deixem coure 30 minuts més a foc mitjà.

Quan el pollastre ja estigui, es treu i es passa la salsa pel colador xinès, i s'hi incorporen les panses remullades en aigua prèviament i ho posem que arrenqui el bull.

Coem la pasta al dente, la colem i la passem per aigua freda. La reservem.

Posem el pollastre en una plata acompanyat de les cintes de pasta i regat amb la salsa de taronja en escabetx.