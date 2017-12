RECEPTA | Canelons de Sant Esteve

250 g carn de vedella200 g carn magra de porc50 g pernil salat25 g foie-gras1 cervell de be1 pit de pollastre desossat1 ceba1 tomàquet1 tasseta de vi blanc50 g molla pa remullada en llet30 g formatge ratllat20 plaques de canelons

Beixamel:

75 g mantega

30 g farina

sal, pebre i nou moscada

1/2 l de llet

1 cull. brandi

PREPARACIÓ

Heu de rostir tota la carn i trinxar-la.

Cal que trinxeu la carn juntament amb les verdures rostides. Un cop fet, hi afegiu el pa remullat en llet i unes gotes de salsa beixamel per poder-ho lligar tot.

? Els canelons han de coure 12 minuts, llavors els esteneu sobre un drap i seguidament els farciu. Un cop enrotllats, els poseu en una plata de forn, i per sobre hi afegiu la beixamel i el formatge ratllat, i ja els podem gratinar.