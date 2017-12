El truc definitiu perquè el pollastre al forn et quedi sucós i cruixent

Amaia Díez

Preparar un pollastre al forn és, aparentment, senzill. Però malgrat seguir al peu de la lletra la recepta, el pollastre no sempre queda sucós i cruixent. Per això, hem seleccionat els trucs definitius perquè el pollastre al forn et quedi sempre espectacular.

Preescalfar el forn a 180º, el truc infal·lible

D'entre tots els trucs per aconseguir un pollastre al forn sucós i cruixent, el que cal aplicar si o si és preescalfar el forn a 180-200ºC. D'aquesta manera, resultarà gairebé impossible que el pollastre no et quedi súper sucós.

Altres consells per preparar el millor pollastre al forn

També hi ha altres consells que, combinats amb preescalfar el forn a 180-200 ºC, fan que el pollastre quedi sucós, cruixent i amb un gust inigualable:

1. Salpebrar l'interior

Quan es prepara un pollastre al forn, el més habitual és salpebrar l'exterior del mateix. Sense prestar atenció a l'interior. No obstant això, és igual d'important tirar sal i pebre tant a l'exterior com a l'interior d'aquest.

Al salpebrar l'interior del pollastre, el guarniment anirà directament a la carn. Com a resultat, la carn tindrà millor gust i quedarà molt més sucosa.

2. Aigua i oli d'oliva

Un altre consell per evitar que el pollastre es ressequi al forn és fregar-lo amb aigua i oli d'oliva abans de ficar-lo al forn. D'aquesta manera, la carn mantindrà el seu suc i estarà protegida enfront de les altes temperatures del forn.

3. Mantega aromatitzada

Un altre truc dels millors xefs és elaborar una mantega aromatitzada casolana. Bat mantega sense sal i afegeix les espècies que més t'agradin. Introdueix la massa a la nevera fins que aquesta es compacti.

Quan la mantega aromatitzada estigui a punt, treu-la de la nevera i mantingues-la un temps a temperatura ambient. A continuació, afegeix-la entre la pell i la carn del pollastre. Aquest truc aportarà gust i melositat al plat.