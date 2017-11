Cinc claus per encertar en la compra d'un pernil ibèric

Amaia Díez

Els dinars i els sopars nadalencs ja són aquí i no hi ha res millor que aconseguir un bon pernil ibèric per sorprendre els teus convidats.Sens dubte, un producte estrella a qualsevol casa per Nadal.

A l'hora de comprar un pernil, tenim clar que en volem un d'ibèric i amb un sabor sorprenent; però, com podem encertar 100% segur amb la nostra elecció ?

Et portem 5 claus infal·libles que has de tenir en compte abans de comprar un pernil ibèric:

1. Denominacions d'Origen Protegides (DOP) d'ibèrics:

Si vols comprar un bon ibèric, el primer que has de fer és assegurar-te que provingui d'una de les quatre DOP d'Espanya: Guijuelo (Salamanca), Jabugo (Huelva), Extremadura i Pedroches (Còrdova). Totes aquestes, garanteixen l'ecosistema i les condicions climatològiques idònies per a l'alimentació dels porcs.

2. Tenir clar el gust que busquem:

Cap Denominació d'Origen és millor que una altra. Els pernils de Guijuelo tenen un sabor més discret i elegant, mentre que els de Jabugo són més potents. Aquests últims són els preferits dels amants dels ibèrics amb un sabor fort i personalitat pròpia.

3. Tallar el pernil immediatament abans de menjar-lo:

És millor no comprar el pernil ja tallat perquè perd la seva textura, sabor i olor original.

4. No tots els ibèrics són de gla:

Que el pernil procedeixi d'un porc ibèric no vol dir que aquest s'hagi alimentat de glans. Quan l'etiqueta indiqui que es tracta d'un pernil ibèric "d'esquer", això vol dir que el pernil procedeix d'un porc ibèric alimentat amb pinso, no amb glans. El tipus d'alimentació marca la diferència entre una peça i una altra. Per això, sempre és millor adquirir un pernil de gla.

5. Conserva el pernil en un lloc fresc i sec:

És fonamental conservar el pernil en un lloc fresc i sec, allunyat de la humitat, els raigs del sol i els canvis bruscos de temperatura. La temperatura ideal per a la conservació oscil·la entre els 10 i 15 graus. Si vols consumir-lo acabat de comprar, el millor és conservar-lo a 20-23 graus.