Aprèn a fer orxata casolana sense sucre

No hi ha res millor que un got d'orxata fresca a mitjans d'estiu. Aquesta beguda típica té un alt poder de refrigeració i és apta per a la lactosa intolerant i celíaca ja que no conté gluten ni lactosa. L'únic problema és que en la seva original recepta, l'orxata té una gran quantitat de sucre. A continuació et presentem una opció més sana, una orxata sense sucre i també casolana. És molt fàcil de fer, només ha de ser pacient i gastar uns 20 minuts.

Ingredients:

1 litre d'aigua

250 grams de xufes seques

Stevia o sucralosa

Com fer-la:

Per començar, cal hidratar els xufes. Posar-les en un recipient amb aigua, cobrir-les i tapar-les amb un recipient de cuina. S'hi han de tenir entre 24-48 hores en remull i si veieu que alguns cossos flotants, llença-les, ja que significa que s'han fet malbé.

Una vegada hagin agafat aigua, posa-les a la liquadora amb 500 ml. D'aigua, i es tritura bé fins que s'obté una pasta. Afegeix la resta de l'aigua i barreja-ho bé.

Agafa un pot i passa la pasta a través d'un filtre pressionant amb una espàtula per treure el suc. Com que és possible que les peces de xufa o impureses hagin passat, cola l'orxata dues o tres vegades més per obtenir un resultat ben líquid i sense grumolls.

Guarda-ho a la nevera perquè quan ho serveixis estigui tan bona com sigui possible, però prova-ho primer. Si el resultat és una mica amarg posa-hi una o dues culleradetes de sucralosa. Treu bé la barreja i ja tindràs preparada aquesta beguda blanca que tant us agrada.

Al servir pots afegir una mica de canyella, encara que això és opcional.