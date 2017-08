Tres receptes per aprofitar el pollastre que sobra

M.G.

El pollastre no és bo només pel gust, sinó per les múltiples possibilitats que ofereix per cuinar. I és que després de gaudir d'aquest plat no cal seguir-ne menjant durant dies. Les restes es poden congelar fàcilment i també es poden incorporar a altres receptes. I això és el que hem fet. T'oferim tres receptes senzilles per reciclar el pollastre que ens sobra.

Amanida César

Ingredients:

1 enciam

300 gr de pit de pollastre

Suc de llimona

50 gr de pa de motlle torrat

Formatge parmesà

200 gr de maionesa

Tabasco

5 filets d'anxova

50ml d'aigua

Elaboració:

Per començar, farem la salsa. Agafa la maionesa, aboca-la en un recipient i afegeix l'aigua, el tabasco, 50 grams de formatge parmesà i les anxoves. Amb l'ajuda d'una mescladora processa-ho tot fins que quedi líquid. Deixa que la salsa es refredi a la nevera mentre prepares l'amanida.

Per preparar l'amanida, agafa el pit de pollastre (o les sobres que tinguis) i talla'l a filets o en dauets, com prefereixis. Una vegada que hagis tallat el pollastre, marina'l amb la llimona. Col·loca el pollastre en un recipient i bolca en el mateix el suc de llimona. Deixa-ho reposar aproximadament 30 minuts.

Mentre esperem que el pollastre marini, preparem la resta. Agafa l'enciam i col·loca'l en un recipient amb les fulles trossejades. Fes el mateix amb el pa torrat. Talla'l en petits quadrats i aboca'l al bol.

Tornem al pollastre. Quan estigui marinat, cuina'l a la planxa. I llest.

Només hauràs de afegir en el recipient de l'enciam i el pa la resta dels ingredients: el pollastre, la salsa Cèsar i el formatge parmesà ratllat per sobre.

Canelons de pollastre

Ingredients:

Massa de creps o canelons

Pollastre ja cuit

Ceba

Un pebrot

Sal i pebre

Salsa de tomàquet

Formatge per gratinar

Elaboració:

Generalment, com la massa de creps o canelons la comprem ja feta, anem a passar al següent pas, que seria el farcit dels canelons.

Esmicola la carn del pollastre per fer el farcit. Després pica la ceba i fes-la en una paella. Una vegada que la ceba estigui transparent afegeix el pollastre, la salsa de tomàquet, sal i pebre. Remou uns minutets i apaga el foc.

És hora d'omplir els canelons. Posa una mica de farcit de pollastre en un crepe, enrotlla-ho i posa-ho en un recipient amb una mica de salsa de tomàquet baix (és opcional). Repeteix aquest procediment tantes vegades com vulguis.

Quan estiguin tots els canelons al recipient el que falta és prees-calfar el forn, posar-hi una mica de salsa, formatge ratllat i gratinar.

Una vegada que el formatge estigui fos, ja estan a punt per gaudir.

Croquetes de pollastre

Ingredients:

100 gr de mantega

100 gr de farina

1 ceba

1 gra d'all

Julivert picat

1 litre de llet

Sal

pebre

1 pit de pollastre

Oli

2 ous

Pa ratllat

Elaboració:

Posa en una cassola a escalfar la mantega tallada a daus. Mentrestant pica la ceba tendra i el gra d'all. Quan es fongui la mantega posa la ceba tendra i l'all a sofregir, incorpora el pollastre esmicolat i ofega-ho breument.

Afegeix la farina i barreja bé, aboca la llet a poc a poc, sense deixar de remenar. Treballa la massa durant 20 minuts aproximadament. Empolvora amb julivert picat i deixa que reposi un temps.

Quan la massa estigui freda, curta i modela les croquetes. Passa per farina, ou i pa ratllat, i fregeix-les en oli ben calent. Quan estiguin fetes, retira-les de la paella i escórrer l'excés d'oli sobre un plat cobert amb paper absorbent de cuina.