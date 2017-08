Tres amanides d'estiu fàcils de preparar

M.C.

Moltes vegades, la calor de l'estiu fa que perdem la gana i fins i tot les ganes de cuinar. No obstant això, les altes temperatures no són excusa per no preparar alguns plats ideals per aquesta època de l'any. I és que l'època estival és perfecta per fer servir la imaginació i crear menjars perfectes, lleugeres i que ens aportin l'energia que necessitem.

Ja sigui per portar a l'oficina, a la platja o per menjar a casa, hi ha algunes amanides molt fàcils de preparar i totalment refrescants que resulten ideals per a aquest període estiuenc.

Amanida de blat de moro

El blat de moro és un clàssic i un ingredient imprescindible en moltes amanides, de manera que no pot faltar en els teus plats d'estiu. A més, la remolatxa, el pernil dolç i una vinagreta poden ser els ingredients perfectes per acompanyar aquesta amanida, senzilla, sucosa i fàcil de fer.

Ingredients: 1 llauna de blat de moro, 1 pot de remolatxa, 2 talls d'1 cm de gruix de pernil dolç, 2 talls d'1 cm de gruix de formatge. Per a la vinagreta: 6 cullerades d'oli d'oliva, 3 cullerades de vinagre, 1 culleradeta de mostassa, sal i pebre.

Preparació: El primer és tallar el pernil i formatge en glaçons per després barrejar-ho amb el blat de moro. A continuació, es fa la vinagreta batent bé tots els ingredient perquè es quedi una salsa emulsionada. Finalment, s'afegeix la salsa al preparat anterior i es barreja la remolatxa també tallada en glaçons.

Conservació: Un dia a la nevera.

Amanida caprese

Ingredients com el tomàquet, l'alvocat o les tàperes són els que aporten una gran càrrega vitamínica, mentre que l'enciam i la burrata - formatge cremós italià- donen a frescor perfecta per a un plat d'estiu. Senzilla i fàcil de preparar, permet crear una exquisida menjar en molt poc temps.

Ingredients: 6 tomàquets grans, 1 burrata, 1 alvocat, 150 g de bacó, tàperes, fulles d'alfàbrega, pinyons, raves, fulles d'enciam. Oli a l'alfàbrega: 2 dl d'oli d'oliva verge extra, 1/2 manat d'alfàbrega i sal.

Preparació: El primer és laminar el tomàquet, sense pelar. A continuació, posa una làmina fina de burrata i una altra d'alvocat a cada buit. Es daura el bacó sense greix fins que estigui cruixent. Després, es fregeix l'alfàbrega i les tàperes en oli calent fins que quedin cruixents.

Per realitzar l'oli d'alfàbrega cal triturar l'oli amb l'alfàbrega i una mica de sal. Després es cola.

Conservació: Menjar-se aquesta amanida acabada de preparar.

Amanida grega

Poques amanides són tan nutritives i suculentes com aquesta, i és que ja se sap que la cuina grega és un de les millori de la Mediterrània. Tomàquets cherry, cogombres, formatge feta, iogurt i oli d'oliva són els elements principals d'aquest plat estiuenc que no deixarà indiferent a ningú.

Ingredients: 1 caixa de tomàquets cherry, 1 cogombre, 150 g d'olives negres i verdes, 150 g de formatge Feta, oli d'oliva. Per a la salsa de iogurt: 1 iogurt natural cremós, 1 llimona, 1 cullerada d'oli d'oliva Verge Extra, sal i pebre.

Preparació: El primer és pelar el cogombre i trossejar. Després es tallen els tomàquets per la meitat, les olives i el formatge a daus. A continuació, es barreja i s'amaneix amb oli. Per a la salsa: s'escorre el iogurt, es barreja amb una cullerada de suc i d'oli.

Conservació: Tres dies a la nevera.