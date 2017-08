Tres infusions fresques per combatre la calor

M.C.

L'estiu és idoni per a moltes coses. El sol, el temps lliure, les festes i els viatges són el focus principal d'una època en la qual del que es tracta és de gaudir. Encara que, sovint, la calor abrasadora pugui ser un impediment. Hi ha, però, moltes maneres per combatre-la i pot ser que no en coneguem algunes

Per evitar les altes temperatures i poder gaudir de l'hamaca, un passeig o d'un capbussó, una alternativa o acompanyament pot ser el d'una beguda ben fresca. O, perquè no, una infusió freda. L'amiga de l'hivern també té les seves modalitats estiuenques, i no són poques. Amb fruites, algun producte dolç, herbes aromàtiques... hi ha mil formes de fer un bon té d'estiu i aquí te'n proposem tres. Apunta.





Camamilla amb gingebre i cítrics

Ingredients per 4 gots: Un litre d'aigua, cinc borses de camamilla o 20 grams a granel, uns 3 centímetres d'arrel de gingebre, una llimona, una llima i edulcorant al gust.

Preparació: Fer la infusió amb l'aigua, la camamilla i el gingebre. Refredar a temperatura ambient i després deixar-ho a la nevera. Fer suc amb dos terços de cada cítric i tallar el tros restant en rodanxes fines. Colar el te i servir amb el suc dels cítrics, l'edulcorant escollit, les rodanxes per decorar i gel.

Te verd amb menta i cireres

Ingredients per 4 gots: Un litre d'aigua a temperatura ambient, 5 bosses de te verd o uns 15 grams a granel, 16 cireres + 8 per decorar, 4 fulles de menta i 4 extra per decorar i edulcorar.

Preparació: Tallar les cireres per la meitat i posar-les en el fons d'una tassa de te sense treure'n l'os. Posar les branques de menta, les bosses de te i l'aigua. Deixar reposar 12 hores a la nevera, endolcir al gust, colar i servir en gots grans amb gel, decorats amb la menta i les cireres.

Te negre especiat amb llet de coco

Ingredients per 4 gots: Un litre d'aigua, 4 bosses de te negre o 12 grams a granel, 6 granes de cardamom, 2 claus d'olor, un pal de canyella, 100 mil·lilitres de llet de coco i edulcorant al gust.

Preparació: Fer la infusió de te durant el temps indicat pel fabricant o el venedor afegint les espècies -trencar el pal de canyella i colpejar les granes de cardamom-. Passat el temps indicat, retirar el te. Es poden retirar també les espècies en aquest moment o no, depenent del gust que es vulgui. Colar, endolcir si es vol i servir amb gel i un núvol de llet de coco.

La camamilla és imprescindible de tot amant del te, encara que això no vol dir que l'única cosa que es pugui aprofitar d'ella siguin els seus valors medicinals en els forts refredats d'hivern.El te va ser un descobriment de Xina i des de llavors ha evolucionat a centenars de modalitats diferents. En aquest cas, el verd és el te recollit per beure fresc, les fulles del qual no s'oxiden les seves fulles, a diferència del negre. Juntament amb la menta, molt refrescant, i l'àcid sabor de les cireres,El te negre, al contrari que el verd, es troba oxidat en un major grau. Es creu que a Xina s'utilitzava per tenyir algunes teles després d'elaborar-ho amb aigua calenta, ja que les classes més baixes no podien accedir als colorants. Juntament amb una mica de canyella i clau al costat de la llet de coco, el resultat no pot ser