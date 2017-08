Pastís cucurutxo de gelat, les postres de moda

M.G.

Tens un esdeveniment especial i vols sorprendre els teus convidats? T'ensenyem unes postres que actualment estan de moda: el pastís cucurutxo de gelat. Sembla difícil de fer, però no us enganyeu, amb les pautes que us donarem serà bufar i fer ampolles. Descobreix el costat divertit de cuinar i atreveix-te amb aquesta deliciosa, diferent i senzilla recepta tan innovadora.

Per elaborar aquest pastís, dividim el procés en tres parts:

El pa de pessic

El pa de pessic que utilitzarem per fer el el pastís cucurutxo de gelat és el de Galetes Oreo i per fer-ho necessitarem els següents ingredients:

200 gr de sucre

300 gr de farina

3 ous

1 sobre de llevat

2 cullerades de xocolata en pols sense sucre

120 ml de llet

12 galetes oreo

Per començar, juntament amb el sucre, afegeix un a un, els rovells d'ou, deixat a part les clares, que les incorporaràs més endavant un cop estiguin muntades a punt de neu. Afegeix ara la farina, juntament amb el llevat i el cacau. Barreja de nou amb calma, i quan tots els ingredients estiguin ben integrats, afegeix-li la llet i les Oreo completament triturades. Procura que la galeta sigui gairebé pols. Arribats a aquest punt ja només ens queda incorporar les clares batudes a punt de neu.

Quan estigui tot ben barrejat, aboca en un motlle i escalfa'l al forn durant 45 minuts a 180ºC. Quan estigui fet, deixa que es refredi.

El buttercream o crema de mantega

Mentre el pa de pessic es refreda, fes el farciment. Pot ser del que vulguis: de formatge, d'Oreo, de xocolata blanca, de vainilla, de maduixa, de taronja ... Però nosaltres ho farem de xocolata blanca.

Els ingredients per a preparar aquesta crema són els següents:



250 gr de mantega sense sal

600 gr de sucre glas

250 gr de formatge en crema tipus Philadelphia

100 ml de llet semidesnatada

1 rajola de xocolata blanca

Bat a velocitat baixa la mantega estovada a temperatura ambient amb el sucre glacé, el qual hauràs tamisat prèviament. A continuació afegeix el formatge tipus Philadelphia i bat a velocitat mitjana-alta fins que estigui tot ben integrat. Finalment, incorpora la xocolata blanca triturada amb un morter. És recomanable que sigui gairebé pols.

Quan tinguis el buttercream fet, és hora de començar a muntar el pastís. Talla el pa de pessic en capes del mateix gruix. En fer-ho desfés-te de la part de dalt, aquesta part bombada que puja i es daura, però no la tiris perquè la faràs servir per fer el gelat.

Munta les capes del bescuit i omple amb la crema. Després, posa la primera capa de buttercream exterior i posa-la a la nevera. Amb això aconseguiràs assentar les molles. Passades unes hores, treu el teu pastís i decora'l amb el buttercream, però reserva'n una mica perquè ho necessitaràs per fer la bola de gelat.

El gelat

Per fer el gelat et caldrà el següent: les restes del pa de pessic que ens ha sobrat, una mica de buttercream i una paperina de gelat.

Esmicola el pa de pessic tot el que puguis i barreja'l amb una mica de crema de mantega. Intenta aconseguir una barreja homogènia amb una forma arrodonida. Aquesta bola de pa de pessic i buttercream serà la bola de gelat i l'hauràs de col·locar-la en el centre del pastís.

Ara anem amb la xocolata. Utilitza xocolata de rebosteria i desfés-la al microones juntament amb una mica de mantega. D'aquesta manera aconseguiràs una xocolata més líquida i brillant. Aboca aquesta xocolata per sobre de la teva bola i deixa que es vessi pels costats del pastís. I abans que s'assequi, col·loca amb cura el cucurutxo.