Receptes fresques: Sopa freda de meló amb pernil

Miranda García

El gaspatxo ens encanta i també adorem les seves vessants menys canòniques amb síndria, remolatxa, préssec o mango. En realitat, a l'estiu, qualsevol líquid fred i saborós és benvingut, sobretot quan la calor apreta.

Com les altes temperatures estan sent molt habituals, us presentem una sopa lleugera i fresca que et donarà vida: la sopa freda de meló. A més de ser saludable, podràs sorprendre als teus convidats amb aquest plat.

Ingredients:

- 1 meló

- 2 o 3 cullerades de nata líquida

- Sal

- Pebre negre

- Oli d'oliva verge extra

- 6 talls de pernil serrà

Elaboració:

- Parteix el meló i treu-li la pell.

- Tallar el meló en quadrats i posar-lo a la batedora.

- Tritura-ho molt bé juntament amb la nata i una mica de sal i de pebre negre.

- Quan hagis aconseguit un líquid blanc amb una mica de gruix, guarda-ho a la nevera fins al moment de servir.

- A la sopa afegeix-li el pernil serrà. Pots picar-ho i posar-ho tal qual o donar-li un toc cruixent. Per a això, posa els talls de pernil entre dos tovallons de paper i posa-ho al microones a màxima potència uns dos minuts.

- Finalment, serveix la sopa de meló ben freda amb el pernil serrà (cruixent o no) per sobre i un rajolí d'oli d'oliva verge extra.