Cinc aliments que poden amargar-te les vacances

C. Gutiérrez

Amb les altes temperatures de l'època estival, els bacteris es reprodueixen més fàcilment i les temudes intoxicacions alimentàries es tornen més habituals que en altres èpoques de l'any. Unes de les més freqüents són les provocades per la salmonel·la o la E. coli, microorganismes presents en més aliments dels que ens imaginem.

I és que quan apareixen els vòmits o les diarrees típiques de les intoxicacions alimentàries, ens parem a pensar en el que hem menjat hores abans o com a molt el dia anterior. No obstant això és un error ja que la majoria dels bacteris que les provoquen tenen un període d'incubació d'un a tres dies, de manera que cal pensar abans.

Si vols evitar ensurts aquests mesos, presta atenció als cinc aliments que, segons un informe publicat per l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) en 2016, són els que més intoxicacions alimentàries provoquen.

Els ous. Crus o mal cuinats poden contenir salmonel·la, un bacteri que provoca salmonel·losi, una de les infeccions més habituals a l'estiu. I és que aquest aliment és el causant, segons l'OCU, el 23% de les intoxicacions alimentàries. Per això cal cuinar bé aquest aliment i manipular-lo amb cura, prestant atenció per evitar que la pela contamini el seu interior. Les salses preparades amb ous i les truites no molt quallades han de guardar-se sempre a la nevera i consumir-se en un màxim de 24 hores des de la seva preparació.



Els aliments que més intoxicacions produeixen

L'anisakis és ja de sobres conegut entre els amants del peix. Aquest paràsit viu en alguns peixos crus i provoca diversos problemes digestius o al·lèrgics. Per eliminar aquest cuc cal cuinar bé el peix, però si el que vols és menjar-lo cru hauràs d'assegurar-te de congelar-lo molt bé abans de consumir-lo.

Els vegetals. En l'època de calor moltes vegades el que més ve de gust és una amanida lleugera i ben fresqueta. És en aquesta època quan es consumeixen molts vegetals als quals no se'ls presta l'atenció adequada. En estar sempre en contacte amb el terra (O per eliminar també restes d'insecticides), s'han de rentar a consciència. I és que els vegetals i els seus derivats són els causants del 6% de les intoxicacions alimentàries totals, segons l'informe de l'OCU.

El marisc. Aquests aliments es consumeixen molt a l'estiu, especialment en els xiringuitos d'algunes platges abarrotades. Tot i que són habituals en la nostra gastronomia, el perill arriba quan no es compren en llocs autoritzats. Els mol·luscs de petxina tenen més perill que la resta del marisc perquè en ella concentren major quantitat de bacteri, pel que hauran de assegurar-te que s'han rentat bé i que s'han recollit en zones autoritzades.

El pollastre. La carn d'aquesta au no ha de consumir mai crua o semicrua ja que pot provocar malalties infeccioses a causa de la salmonel·la i altres bacteris patògens que conté, algunes d'elles resistents a antibiòtics. Aquests microorganismes no es troben en grans quantitats, de manera que poden eliminar fàcilment rentant i cuinant bé el pollastre.