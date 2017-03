VÍDEO: La cuina d'Espai6: Parmentier de pop amb a seva emulsió

Redacció

La cuina d'Espai6 és un programa setmanal únic de vídeo-receptes que ha creat Regió7 amb la col·laboració de les botigues Garoina i Friman. Cada setmana trobareu al nostre espai de Gastronomia de la web i a les xarxes, una nova recepta o truc de cuina. De la mà del xef Situ Mascaró Solé, assessor gastronòmic i xef de restaurants de renom, veureu com es realitzen pas a pas i amb tota la informació cada recepta o truc culinari, per poder-lo fer des de casa vostra. Espai6 és un punt únic al Bages on es realitzen esdeveniments culinaris, gastronòmics empresarials i presentacions de productes alimentaris. Ara també, el nostre espai per cuinar i preparar les més interessants receptes.