Truita de bacallà, una manera diferent de menjar peix

La clàssica truita de patata, que molts anomenen espanyola, és un dels èxits més afortunats per resoldre les 'urgències de cuina', com una arribada imprevista de convidats o un escàs temps per cuinar. Aquesta truita també ha estat base per a tot tipus d'invencions. Tot és qüestió d'imaginació i de disponibilitat d'ingredients.

Així, per exemple, van néixer la truita a la paisana, la truita de xoriço, la truita de lluç, la de bacallà. I aquesta última és la que portem avui. La truita de bacallà és perfecta si volem aprofitar el bacallà que tenim a la nevera i no sabem com cuinar-lo. Un plat bo, fàcil de fer i perfecte si no som molt fans del peix.

Ingredients per a la truita de bacallà (4 persones):

- 300 g de bacallà (dessalat en aigua i trossejat)

- 4 o 5 ous

- 3 cebes

- 1 pebrot vermell

- 4 grans d'all

- Oli d'oliva

- Sal (si cal) i pebre

Elaboració de la truita de bacallà:

- En una paella amb oli, al foc, es fa una fritada amb dos grans d'all picats, el pebrot tallat a tires i les cebes també tallades a tires llargues. Ha d'anar fregint lentament i, ja al final, s'assaona amb sal.

- Es retira i es reserva a la nevera. Es dauren dos grans d'all en oli d'oliva i quan agafin color es retiren.

- En aquest oli de fregit es confiten els trossos de bacallà, el que exigeix ??que vagin fent-se lentament i a poca temperatura (sense que arribi a bullir).

- Quan el bacallà estigui al punt, s'afegeix una part de la fritada anterior (segons la quantitat que es desitgi) i s'ofega juntament amb ell, assaonant amb un toc de pebre.

- Immediatament, es barreja amb els ous batuts i es qualla la truita segons acostumi. Convé que quedi sucosa.